Preocupación con Alonso y Aston Martin para el GP de Las Vegas: “Debemos tener mucho cuidado”

Fernando Alonso durante la celebración del podio en Brasil (REUTERS).

La Fórmula 1 clavará el próximo fin de semana su bandera en territorio inhóspito hasta la fecha: Las Vegas. Hasta la Ciudad del Pecado viajará el gran circo y un Fernando Alonso reencontrado con la mejor versión de su monoplaza tras su exhibición en Brasil. Nunca ha ganado en suelo carioca, pero Interlagos tiene un hueco especial en el corazón del asturiano. Bajo el sol brasileño se ha alzado con sus dos campeonatos del mundo en 2005 y 2006 y esta temporada, en 2023 ha protagonizado una de sus mayores exhibiciones en la Fórmula 1. Durante quince vueltas ha aguantado a un Red Bull, el de Pérez, que era 20 kilómetros por hora más rápido y contaba con el plus del DRS. Su defensa numantina estuvo cerca de quedar en anécdota, pues el mexicano le consiguió adelantar a falta de dos vueltas, pero Alonso, fue de nuevo el más inteligente del circuito.

Guardó un as bajo la manga. Se pegó a su alerón trasero y logró llegar a la zona de detección del DRS a menos de un segundo. Quedaba una vuelta, tan solo tenía una oportunidad para devolverle la adelantada y al llegar a la frenada de la curva cuatro, se lanzó sin pensárselo y restituyó a Aston Martin en el podio siete carreras después. Sólida carrera de Carlos Sainz, sexto, el único Ferrari en liza tras el accidente de Leclerc en la vuelta de formación. Victoria de Verstappen con Norris segundo.

Mclaren, preocupado con Aston Martin

Precisamente el piloto británico ha liderado la recuperación de Mclaren en la segunda mitad del campeonato. Los de Woking han pasado de habitar en la parte media de la parrilla a convertirse en habituales del podio. Tan significativo ha sido el cambio que han conseguido revertir la parrilla y superar a Aston Martin en el campeonato de constructores. A ello también ha colaborado los malos resultados de la escudería británica. Tanto Alonso como Stroll sufrieron los problemas en el monoplaza y cayeron hasta la parte baja de la parrilla y, en ocasiones, llegaron a retirar el coche antes de ver la bandera a cuadros.

Sin embargo, la mejoría vista en Brasil, con el asturiano en el podio y el canadiense en la quinta plaza, ha hecho saltar la liebre en Mclaren. “Tenemos que reconocer que Aston parece haber vuelto al lugar donde tenía que empezar la temporada”, advertía el jefe de equipo, Andrea Stella. “Tenemos que considerarlos en el campeonato y debemos tener mucho cuidado de que puedan sumar muchos puntos en las últimas carreras”, añade. Dos carreras, Las Vegas y Yas Marina, y 88 puntos en juego para que se dirima un ganador de la batalla entre Aston Martin y Mclaren. Tanto en el campeonato de pilotos, donde Fernando solo supera por tres puntos a Norris, como en el de Constructores, en el que Mclaren aventaja a las flechas verdes por 21 unidades.

Retirada y rumores sobre su fichaje por Red Bull

La potencia que impulsa el AMR 23 en cada circuito, es directamente proporcional a las ganas y ambición que mantiene Fernando Alonso a los casi 42 años de edad. Su segunda etapa en la Fórmula 1 comenzó marcada por los malos resultados cosechados al frente de un Mclaren que el propio Alonso llegó a describir como de “GP2″, pero la situación actual, ha dado un vuelvo de 180 grados. Desde que el asturiano decidió recalar en Aston Martin, todo lo que podía salir bien, ha salido bien. “La idea era que en 2024 seríamos un aspirante regular al podio. Pero este año en la primera mitad de la temporada hemos estado luchando regularmente por las primeras posiciones y eso ha sido una sorpresa, así que estoy contento”, afirma el español.

Por todo ello, Alonso se siente motivado de cara a 2024, aclarando que no piensa cambiar otra vez de equipo, pese a las informaciones que lo han colocado en Red Bull en sustitución de Checo Pérez. “Son solo rumores, rumores normales del paddock, de gente que solo está tratando de burlarse de ello y ganar algunos seguidores en las redes sociales. No me gusta ese juego. Creo que no es gracioso. Me siento fresco, me siento rápido y estoy disfrutando del viaje con Aston Martin. Me siento motivado. Aún no es el momento de retirarse”, afirmó contundente al respecto.