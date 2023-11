Simeone habla sin tapujos sobre Joao Félix: “A los aficionados del Atlético no le gusta”

Soccer Football - La Liga Santander - Atletico Madrid v Real Madrid - Wanda Metropolitano, Madrid, Spain - March 7, 2021 Atletico Madrid coach Diego Simeone reacts as Joao Felix looks on REUTERS/Susana Vera

Simeone y Joao Félix. Joao Félix y Simeone. Dos personas opuestas cuya relación ha sido objeto de debate en cada tertulia por el estilo de juego del técnico y la adaptación del jugador. El portugués, que nunca terminó de encajar en el club rojiblanco y que ahora milita en el Barça de Xavi, tuvo una salida complicada del club colchonero. Primero, durante su Erasmus en el Chelsea, dejó varios ‘recados’ al club colchonero. “Soy más feliz que en el Atlético”, manifestó. Algo que ha repetido este verano, tras recalar en el conjunto azulgrana. “Jugar en el Barça es mi sueño, necesitaba un cambio”. Simeone dio su opinión en la entrevista concedida a El Larguero de la Cadena Ser.

Son opiniones o gestos personales. Es una pregunta para él. A la gente del Atlético no le gusta. Tenemos otra idiosincrasia y cuando no lo entiendes, es difícil convivir. Si yo soy argentino y estoy en España, tengo que vivir como en España. Todo lo que le pase bueno es extraordinario para nosotros. Si se queda en el Barcelona habrá un ingreso importante y si vuelve, estamos aquí tres años para que venga a lo que ha mejorado en otro lado”, señaló.

“Dio lo que pudo dar. Todo lo que le pase bueno estaremos contentos en el Atlético”

Sin embargo, Simeone no quiso focalizar en su salida la mejoría a nivel de resultados que ha experimentado el Atlético de Madrid. “Es injusto, no pudo dar todo lo que habría querido, no creo que sea eso. No pudo. Dio lo que pudo dar. Hoy lo vemos bien, con una intención más reactiva a la pérdida de la pelota, más activo en ataque, siempre fue talentoso, le cuesta correr metros para atrás. Todo lo que le pase buen a Joao estaremos contentos en el Atlético porque será mejor para el club”, aseveró.

Y sobre las declaraciones del luso sobre el estilo del Barcelona y el del Atlético, indicó que “cada uno tiene una forma de ver el juego. Después está el tiempo, que es el mayor artífice de la realidad. Me pareció acertado lo que dijo. Juega en el Barcelona, a atacar, está feliz y tiene que estar donde se siente feliz. Hizo esas declaraciones antes de empezar la Liga. Igual ahora dice otra cosa”.

La afición del Atlético ya se pronunció en el primer partido de Liga

“El Barcelona siempre ha sido mi primera opción y me encantaría unirme al Barça. Siempre ha sido mi sueño desde que era un niño. Si ocurre, será un sueño hecho realidad”, afirmó Joao Félix cuando aún no se había cerrado su cesión al Barça y seguía entrenando con el Atlético. Debido a esas palabras, los más de 56.000 aficionados que se dieron cita en el feudo rojiblanco para el debut liguero de su equipo, se pronunciaron contra él en cuanto tuvieron oportunidad.

Mientras se recitaba por megafonía la alineación del Atlético, con aplausos para todos, hasta que un nombre y un dorsal cambiaron el humor de los hinchas. Era ese que volvía a un estadio que hace no tanto silbaba a Simeone por sustituirle. “Con el 18, Joao Félix”, se escuchó en un Metropolitano que le recibió con una atronadora pitada para más tarde romper en aplausos y cánticos cuando sonó el nombre de Simeone. Quedó claro quien de los dos había ganado el pulso.

Joao Felix durante el entrenamiento de este lunes ante la mirada de Simeone (EFE).

Joao Félix tampoco contribuyó a que los pitos cesaran una vez iniciado el partido, pues, durante el minuto de silencio guardado en memoria de todos los aficionados rojiblancos fallecidos a lo largo de la pasada temporada, el portugués tuvo un gesto poco educado. Mientras todos los integrantes del banquillo, tanto futbolistas como suplentes como miembros del staff técnico, formaron una fila respetuosa, el luso decidió situarse detrás de todo ellos y entretenerse con el césped del área técnica.

Joao Félix, de la ilusión al estancamiento con el Barça

En sus primeros cuatro partidos anotó tres goles, repartió tres asistencias y exhibió una considerable cantidad de filigranas y destellos de calidad que desataban la ilusión en las gradas de Montjuic. Joao Félix había encajado a la perfección en el esquema de Xavi tras su Erasmus en Londres. “Joao Félix no solo le gusta al presidente, nos encaja a todos. Es un talento natural, un jugador rápido que puede jugar por la izquierda, por dentro, se puede adaptar a las tres posiciones de arriba”, argumentó Xavi mientras el portugués brillaba sobre el césped.

Sin embargo, desde aquella declaración del técnico azulgrana a mediados de septiembre, Joao Félix no ha vuelto a ver puerta. Diez partidos consecutivos en el dique seco y con tan solo dos asistencias en su haber. Números que empeoran si nos centramos en los guarismos ligueros: doce jornadas y un único gol. Datos traducidos en el peor arranque de temporada del portugués desde que compite en LaLiga. La irregularidad le sigue ganando la batalla al talento del jugador luso.