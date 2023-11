Zverev y la extraña enfermedad por la que aún se medica antes de jugar contra Alcaraz en las ATP Finals: “No podía respirar”

Zverev en el Masters 1000 de París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Tras estar siete meses de baja por una rotura de hasta siete, valga la redundancia, ligamentos en el tobillo que conmocionó al mundo en las semifinales de Roland Garros 2022, Alexander Zverev ha sido capaz de volver a instalarse en la élite del tenis. Ahora mismo, el alemán es octavo del mundo y séptimo en la Race. Esta última posición es la que le ha dado acceso a las ATP Finals, en las que conviene no perderle la pista: sólo Novak Djokovic, entre los participantes de este año, ha ganado la competición más veces que él (seis frente a dos). De hecho, la última vez que jugó en Turín, 2021, fue para levantar el trofeo, como ya hiciera en 2018.

Así pues, el rival contra el que Carlos Alcaraz debutará en el ‘quinto grande’ tenístico es alguien que le tiene especialmente tomada la medida a la pista dura del Pala Alpitour. Cierto es que no ha sido la temporada más sobresaliente del germano, pero venía de una ausencia prolongada del circuito y ya es suficientemente meritorio que el regreso haya sido digno de Top 10. Antes del partido que le medirá al español este lunes (a partir de las 14:30 horas), su balance del curso es de 53 victorias y 26 derrotas, con dos títulos: Hamburgo, ciudad natal del tenista, en julio y Chengdú en septiembre.

Fue precisamente tras ganar el ATP 250 chino cuando la salud de Zverev empezó a resentirse de un día para otro. De hecho, es algo que arrastra, de alguna manera, a día de hoy, tal y como no ha dudado en reconocer el jugador. “Ahora me siento genial otra vez. Tenía algo en los pulmones, un asma inducida por el ejercicio, como se llama. Tengo que tomar medicación hasta mediados de diciembre, luego espero que todo esté bien”, confesaba en una entrevista con Bild.

En Pekín, a continuación de imponerse en Chengdú, fue capaz de alcanzar las semifinales sin encontrarse, como asegura, muy católico. “Estuve enfermo, pero me sentí algo bien, a pesar de que también estaba resfriado. Después, el frío mejoró, pero sentí que no podía respirar en la pista”, confiesa Zverev. Ya en el Masters 1000 de Shanghái, el ruso Roman Safiullin, curiosamente verdugo más reciente de Alcaraz, acabó con él en segunda ronda. Más tarde, no pasó del primer choque en Tokio, llegó a cuartos de final en Viena y cayó en octavos en el Masters 1000 de París.

Máxima igualdad con Alcaraz

El historial de enfrentamientos entre Zverev y Alcaraz presenta un empate en estos momentos: ha habido tres triunfos por cabeza en seis duelos. En su estreno en Acapulco 2021, Zverev se llevó el gato al agua por 6-3, 6-1. Ese mismo año, en las semifinales de Viena, pudo de nuevo con el murciano, gracias a un doble 6-3. Ya en 2022, en la final del Masters 1000 de Madrid, la joven promesa le derrotó por primera vez: 6-3, 6-1. Poco después, en cuartos de final de Roland Garros, llegó el encuentro más disputado entre ambos, que fue para Zverev por 6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7).

En lo que respecta a 2023, Alcaraz domina. Él fue el clasificado tanto en los octavos de final de Madrid (6-1, 6-2) como en los cuartos de final del US Open (6-3, 6-2, 6-4). La balanza se decantará a un lado u otro de forma irremediable en estas Finales ATP, sin que Zverev haya podido comentar nada sobre la sanción que le obligará a pagar 450.000 euros a su exnovia Brenda Patea, en concepto de indemnización por malos tratos. Una polémica extradeportiva con la que el campeón olímpico en Tokio 2020 no quiere distraerse en la cita definitiva del calendario.