A qué hora son las ATP Finals: horario y dónde ver a Alcaraz en la última competición del año

El tenista español Carlos Alcaraz después de perder el partido en segunda ronda de París ante el ruso Roman Safiullin. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Carlos Alcaraz ya está en Turín para afrontar el último desafío de la temporada: las ATP Finals. La antigua Copa de Maestros, que reúne a los ocho jugadores más en forma del circuito masculino al término del año, empieza a disputarse este domingo 12 de noviembre en el Pala Alpitour de la ciudad italiana. El español es la novedad de este año, junto con Rune. Ambos tienen 20 años.

El murciano llega optimista y se encuentra “bastante bien”; espera ver “un Carlos como el del principio de año”. “A pesar de los resultados que he tenido estos últimos meses, estos últimos torneos, yo creo que la derrota en París, que fue bastante dolorosa, me ha hecho ver que tengo que trabajar más y más duro, y eso es lo que hice. La verdad es que siempre hay que buscar lo positivo de las cosas y al perder pronto, pues tuve varios días para poder entrenar y venir aquí con una condición óptima. Yo opino que he hecho un gran trabajo, tanto físico como tenístico, y me encuentro bastante bien”.

Recuperar el liderato se le ha complicado. Tenía oportunidad antes de la gira asiática, pues una buena actuación en Shanghái le hubiese bastado ante la ausencia de Novak. Sin embargo, no fue así, en Pekín cayó en semifinales y en Shanghái en octavos. Tampoco tuvo suerte en París, que cayó en segunda ronda ante el ruso Román Safiulin. El número uno se volvía, prácticamente, misión imposible (tendría que ser el ganador de las ATP Finals y que Djokovic no ganase ningún partido).

Con ese objetivo disipado casi por completo, Alcaraz tratará de pensar “en estar aquí, en mis primeras Finals, e intentar disfrutar lo máximo posible.” Por eso, los tenistas calientan motores a base de entrenamientos antes de que el torneo que pone fin al curso, una suerte de ‘quinto grande’, arranque dentro de unas horas.

Alcaraz se ha medido con Novak Djokovic. Durante hora y media, los dos referentes tenísticos por excelencia, a efectos clasificatorios y de méritos recientes, se han probado en el escenario del evento que están a punto de afrontar. Media hora la dedicaron a calentar. El resto del tiempo, a echar un partidillo con el que, aunque el resultado no servía para nada, intentaron hacer las delicias de los curiosos presentes en la pista central turinesa. Como ha sido habitual en los partidos oficiales en los que se han visto las caras desde que el murciano se impuso en la hierba londinense, Djokovic ha ganado por 6-1 y 2-3: no se ha podido acabar el segundo set porque había que dejarle practicar a Alexander Zverev.

Para este torneo, el español está encasillado en el grupo rojo conformado Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev, además del propio Alcaraz. El grupo verde cuenta con Novak Djokovic, Holger Rune, Jannik Sinner y Stefanos Tsitsipas.

Horario de las ATP Finals 2023

Los partidos se dividirán en dos turnos: diurno y nocturno. Del domingo 12 de noviembre al próximo viernes 17, los partidos de la fase de grupos de la sesión diurna comenzarán no antes de las 14:30, y no antes de las 21:00 en la sesión nocturna. El sábado 18 de noviembre se disputarán las semifinales, en el mismo horario. La gran final, que se jugará el domingo 19 de noviembre, la final individual masculina comenzará a las 19:00 horas.

Carlos Alcaraz, en concreto, afrontará su primer partido el próximo lunes ante Alexander Zverev (14:00 horas en Movistar+).

¿Dónde ver las ATP Finals 2023?

Las ATP Finals 2023 se pondrán seguir en directo en televisión a través de Movistar+. A través de Movistar+ (dial 7), Movistar Deportes (dial 63) y #Vamos (dial 53), la plataforma ofrecerá todos los partidos en directo.