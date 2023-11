Alcaraz se muestra renovado: “Creo que he hecho un gran trabajo, tanto físico como tenístico, y me encuentro bastante bien”

Los ocho tenistas que disputarán las ATP Finals, la última competición de la temporada. De izquierda a derecha: Holger Rune, Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev. (ATP)

Este domingo comienza la última competición de la temporada, las ATP Finals. De ella, saldrá el campeón de campeones, pues se reúnen los ocho mejores tenistas del mundo, los primeros del ranking. Cada uno de ellos pertenece a dos grupos distintos, el grupo rojo, conformado por Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrey Rublev y Alexander Zverev; y el grupo verde con Novak Djokovic, Holger Rune, Jannik Sinner y Stefanos Tsitsipas. Así, los dos mejores clasificados de cada grupo pasarán a las semifinales, y de ahí los dos finalistas.

Alcaraz aterrizaba en Turín ovacionado por una multitud de fans, que lo recibieron entre aplausos. Todos querían una foto, un autógrafo, un estrechón de manos ... Lo que fuese de su ídolo. Tras este paseo por una larga y elegante alfombra azul, se dirigió a la sala de prensa, en la que atendieron a los medios. El español es la novedad de este año, junto con Rune. Ambos tienen 20 años.

”Me siento muy bien. He venido aquí a mi 100%”, comenzó asegurando el joven, quien se mostraba “emocionado por debutar y hacerlo al máximo”. Esta será la primera vez que Alcaraz pueda participar en estas ATP Finals, pues el año pasado no pudo jugarlas, pese a haber acabado el año como número uno.

Afrontará su primer partido el próximo lunes ante Alexander Zverev (14:00 horas en Movistar+). El murciano llega optimista y se encuentra “bastante bien”; espera ver “un Carlos como el del principio de año”. “A pesar de los resultados que he tenido estos últimos meses, estos últimos torneos, yo creo que la derrota en París, que fue bastante dolorosa, me ha hecho ver que tengo que trabajar más y más duro, y eso es lo que hice. La verdad es que siempre hay que buscar lo positivo de las cosas y al perder pronto, pues tuve varios días para poder entrenar y venir aquí con una condición óptima. Yo opino que he hecho un gran trabajo, tanto físico como tenístico, y me encuentro bastante bien”.

El número uno, misión ‘casi’ imposible

El liderato se le ha complicado. Tenía oportunidad antes de la gira asiática, pues una buena actuación en Shanghái le hubiese bastado ante la ausencia de Novak. Sin embargo, no fue así, en Pekín cayó en semifinales y en Shanghái en octavos. Tampoco tuvo suerte en París, que cayó en segunda ronda ante el ruso Román Safiulin. El número uno se volvía, prácticamente, misión imposible (tendría que ser el ganador de las ATP Finals y que Djokovic no ganase ningún partido).

Sin embargo, el joven dejaba caer que esa presión a la que él mismo se ha sometido era la culpable de su actuación en los últimos partidos. “El no tenerlo ahora es algo que voy a intentar que me favorezca para no pensar en eso, sino en estar aquí, en mis primeras Finals, e intentar disfrutar lo máximo posible. Para mí es un regalo, aunque me lo haya ganado. Poder compartir este torneo con los mejores del mundo”, apuntó.