Las cuentas del Barça para clasificarse para octavos de Champions: esto es todo lo que tiene que hacer

Los jugadores del FC Barcelona aplauden a la afición tras vencer al Shakhatar Donetsk en el partido de la tercera jornada de la Liga de Campeones. EFE/Alejandro García

El FC Barcelona se dejó ayer los tres puntos en Hamburgo en el encuentro ante el Shakhtar. Con un empate le hubiese servido para certificar el pase a octavos de Champions, puesto que se colocaría a seis puntos del equipo ucraniano, los mismos que quedarían por disputarse, pero el equipo catalán ganaría el gol average en un hipotético empate a puntos (diez puntos del Barça, que si perdiese los dos partidos restantes y el Shakhtar los ganase los alcanzaría).

Con la derrota del martes por 1-0 ante el equipo ucraniano la clasificación se complica. En la actualidad, se coloca como primero de grupo, empatado a nueve puntos con el Oporto. Como es lógico, si ganase los dos partidos que le quedan ante el Oporto y el Amberes, estaría clasificado. Sin embargo, los culés no están obligados a ganar los dos encuentros, sino que caben otras posibilidades.

Te puede interesar: Kaviedes, el exfutbolista de Celta y Valladolid conocido como ‘el inseminador’ que fue detenido brutalmente por la policía

Si el equipo de Xavi Hernández gana el próximo partido en Montjuic ante el Oporto y el Shakthar pierde ante el Amberes, el Barça se colocaría con 12 puntos frente a los seis del equipo ucraniano, y como solo restaría una jornada, no podrían igualarlo, lo que el resultado del Barça ante el Amberes no sería relevante (no para la clasificación, pero sí para pasar como líder).

El jugador cedido al Barça Joao Félix agradece a la afición desplazada hasta Hamburgo. (FC Barcelona)

Otra opción sería que el Barcelona empatase ante el equipo luso, ahí se vería casi obligado a ganar al Amberes, pues así sumaría 1+3 lo que lo dejaría con 13 puntos, que, aun ganando el equipo ucraniano los dos partidos restantes, podría sumar un máximo de seis, lo que lo dejaría con 12 puntos.

En caso de empatar ante el Oporto y perder ante el Amberes, el Barcelona no dependería de sí mismo para pasar a la siguiente fase, sino que tendrían que esperar a los resultados del conjunto ucraniano (empatar los dos, perder los dos, o empatar uno y perder otro para que no lo iguale a puntos), que todavía podrían empatarle a diez puntos y entraría el juego el gol average, que ahora es favorable a los catalanes (+6 por -1). Lo mismo ocurriría en caso de que el Barcelona perdiese ambos partidos, opción poco probable, ya que el Amberes todavía no ha ganado (ni empatado) en ningún partido. Pero, en el hipotético caso, dependería de los resultados del equipo ucraniano.

Te puede interesar: Las anécdotas del partido Milán-PSG: llueven billetes en el campo y Mbappé rompe su silencio

Si los de Xavi Hernández se quedan fuera de octavos, será ya la tercera vez consecutiva que eso sucede en los tres últimos cursos. Algo que, sin duda, haría peligrar seriamente el puesto del entrenador.

Opciones de pasar como líder

La opción más fácil para que el Oporto no se haga con el liderato es asegurar la victoria en Amberes, ante un equipo que salvo sorpresa no se estará jugando nada, y un empate en Montjuic ante el Oporto sería válido para encabezar el grupo H de la Champions League.