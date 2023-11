‘El señor de los anillos vuelve al cine’: estas son las fechas y las salas donde se podrá ver en España

New Line Cinema.

Comentábamos hace unos días que el día 10 no sería uno cualquiera para los cinéfilos. Este viernes se estrena en Netflix nada menos que El asesino (The Killer), la nueva película de David Fincher con el regreso a las grandes ligas de Michael Fassbender. Sin embargo, nos equivocábamos al pensar que este sería el único gran estreno del fin de semana. Hay otro que llega con la misma o incluso más fuerza, pues no lo hará desde las plataformas, sino desde la gran pantalla de cine, la que merece volver a acoger una de las aventuras más grandes que han existido en la historia del séptimo arte. Así es, estamos hablando de El señor de los anillos.

Warner Bros. ha anunciado que, con motivo del 20 aniversario de El retorno del rey, la tercera y última entrega de la trilogía que arrancó en 2001 con El señor de los anillos: la comunidad del anillo. En ella se nos contaba el inicio del viaje de Frodo Bolsón (Elijah Wood) , el humilde hobbit que tiene que emprender un peligroso viaje después de que su tío Bilbo le regale un curioso anillo que le permite hacerse invisible. Con la ayuda de su inseparable amigo Sam (Sean Astin), sus primos Pippin y Merrin (Billy Boyd y Dominic Monaghan) y el sabio y poderoso mago Gandalf (Ian McKellen), Frodo comienza su larga aventura para llevar el anillo hasta el Monte del Destino en Mordor, donde ha de ser destruido antes de caer en malas manos.

Esta no es la primera vez que la trilogía de Peter Jackson se estrena en cines, pero sí una oportunidad única para celebrar el aniversario de su final y, quien sabe, quizá redescubrir muchos aspectos de una trilogía llena de detalles. Para quienes tengan hijos o gente más pequeña que no pudiera ir al cine en su día a verlas, también es una ocasión estupenda, pues además este reestreno llegará a buena parte de la geografía española. Galicia, Aragón, Andalucía, Asturias, Cataluña, País Vasco, Castilla-La Mancha, Islas Canarias... casi cualquier rincón de España podrá disfrutar de la Tierra Media como se merece.

Provincias en las que se podrá ver el reestreno de 'El señor de los anillos'

Con respecto a las fechas de estreno, hay que tener en cuenta que dependerá de cada cine y lo mejor es que cada uno consulte el que tenga más a mano, pero tal y como lo planea Warner Bros. sería de la siguiente manera: del 10 al 12 de noviembre para La comunidad del anillo, del 17 al 19 de noviembre Las dos torres y del 24 al 26 de noviembre la tercera y última parte, El retorno del rey. En total, diez días dedicadas a la que ha sido y será una de las mejores sagas de la historia del cine, si bien aun es discutible cómo de bien ha funcionado a partir de El retorno del rey.

La película original inédita en plataformas

Porque, a la espera de cómo avanza Los anillos de poder, la serie de Amazon Prime basada en el universo de J.R.R. Tolkien, el futuro de la saga no ha sido el mismo desde el final de la tercera entrega. Se intentó con la saga de El hobbit, pero por más que se propusieron expandir una novela tan corta en una aventura tan grande, esta nueva trilogía nunca alcanzó las expectativas. La serie aun está por ver si logra recuperar en gran medida el espíritu de las películas de Jackson, pero mientras tanto hay otra película que también se puede revisitar aprovechando este reestreno.

Se trata de El señor de los anillos de Ralph Bakshi, la versión en animación de la película, que fue realizada muchos años antes, en 1973, y que sirvió de gran inspiración a Peter Jackson para sus películas, pues calcó escenas que ni siquiera estaban como tal en las novelas de J.R.R. Tolkien. Aquella película contaba además con una animación muy especial, la rotoscopia, que mezcla animación con movimiento real, y que hace de El señor de los anillos una película fascinante de ver, aunque en nuestro país siga inédita en plataformas. Quizá también sería el momento para que obtuviese un reestreno en cines.