‘El asesino’ (‘The Killer’) llega a Netflix: fecha de estreno, reparto, sinopsis y tráiler de la película de David Fincher

Michael Fassbender protagoniza "El asesino", una nueva película de David Fincher. (Netflix)

Este próximo viernes no será un día cualquiera. Llega a Netflix la esperada película de uno de los directores más importantes de los últimos años, David Fincher. Porque el viernes 10 de noviembre podrá verse El asesino (The Killer), la nueva película del director de Seven, El club de la lucha o La red social, entre otros. Una película que dará mucho de que hablar y sobre la que te contamos todo lo que debes saber antes de su estreno.

Para empezar, El asesino técnicamente ya se puede ver en nuestro país. El filme tuvo un estreno adelantado en cines seleccionados el pasado 27 de octubre, y aún puede encontrarse en algunas carteleras de ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza o Granada. No obstante, si no tienes ningún cine cerca o simplemente prefieres esperar a que se estrene en plataformas, en este caso no habrá que esperar mucho. El asesino llega a Netflix este mismo viernes 10 de noviembre, fecha desde la cual estará disponible para todos los usuarios de la plataforma.

La película supone la tercera colaboración entre Netflix y el director David Fincher, después de estrenar la serie Mindhunter y la película Mank en 2020. El cineasta autor de películas como El curioso caso de Benjamin Button busca dejar mejor sabor de boca a sus fans que con su último filme, con el cual no logró convencer ni a crítica ni público en su relato sobre el famoso guionista de Hollywood que llevó a cabo la escritura de Ciudadano Kane. Para ello, Fincher ha vuelto a contar con el mismo guionista con el que vivió grandes alegrías al inicio de su carrera, Andrew Kevin Walker (Seven, La habitación del pánico).

The Killer. Michael Fassbender as an assassin in The Killer. Cr. Netflix ©2023

El regreso de Michael Fassbender

La de Kevin Walker no es la única ayuda con la que ha contado Fincher para este nuevo proyecto, pues también está al frente Michael Fassbender. Fincher ha sacado de su “retiro” al actor de películas como Shame o Steve Jobs, que en los últimos años apenas se había dejado ver en la gran pantalla y, si acaso, lo había hecho a través de su ya conocido personaje de Magneto en la saga X-Men. Fassbender da vida aquí a un asesino a sueldo, un hombre solitario, frío, metódico y libre de escrúpulos o arrepentimiento, que espera en las sombras atento a su próximo objetivo. Sin embargo, cuanto más espera, más piensa que está perdiendo la cabeza, o al menos la calma. Hasta que un error en una misión precipita su huida hacia adelante de todo.

Además de Fassbender, en el reparto se incluyen también Tilda Swinton, Sophie Charlotte, Charles Parnell o Kerry O’Malley, un elenco relativamente desconocido para el gran público para no opacar todo el protagonismo que recae sobre los hombros del actor de Malditos bastardos. El asesino está a su vez basado en la novela gráfica homónima de Alexis Nolent -tam,bién conocido como Matz- y el artista Luc Jacamon. Una historia noir que se espera sea como las de antes y menos como la de Mank, recuperando esa frialdad para adentrarse en la mente del asesino como ya hiciera en películas como Millennium Los hombres que no amaban a las mujeres o Zodiac. El viernes comprobaremos si hemos recuperado a ese Fincher o si, por el contrario, sigue dejando una sensación agridulce como la de Mank.