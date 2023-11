La nueva versión de Daniel Sancho para intentar eludir la presión

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, es escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia, de camino a los juzgados (EFE/Somkeat Ruksaman)

Hace dos meses, que Daniel Sancho entró en la prisión tailandesa de Koh Samui por, presuntamente, asesinar y descuartizar al cirujano colombiano Edwin Arrieta. Hasta el momento, se encuentra interno a la espera del juicio, dado que todavía no se conoce la fecha en la que se va a celebrar. Desde ese momento, los abogados del bufete Marcos García Montes que se encargan de la defensa del hijo de Rodolfo Sancho, han trato de conseguir la libertad para este a través de todas las vías legales posibles para ello, aunque hasta ahora sin éxito.

Las autoridades de Tailandia, tras llevar a cabo una investigación sobre lo ocurrido, concluyeron que Daniel Sancho había cometido el asesinato de forma premeditada. También consideraron que se había deshecho del cadáver del cirujano colombiano, a quien le había quitado el pasaporte. Con todos estos datos sobre la mesa, las autoridades tailandesas piden para Sancho una condena de pena de muerte. Ante esta situación, ha salido a la luz cuál es la nueva estrategia que han elegido sus abogado para tratar de esquivar esta condena.

El programa Vamos a ver ha desvelado cuál es la versión que a partir de ahora defenderá Daniel Sancho para intentar evitar la pena máxima que piden en para él en el país tailandés. El español afirmará ante el juez que trató de romper su relación con Edwin Arrieta y que el cirujano no se tomó precisamente bien. En concreto, el argumento que defenderá será que Edwin Arrieta intentó violarle y él se defendió. Con esta será la versión que el jue escuchará durante el juez, una explicación con la que intentar dar la vuelta al hecho de que el crimen se cometió de forma premeditada.

El problema es que esta versión choca directamente con la investigación que han llevado a cabo los agentes de la Policía de Tailandia, dado que estos apostaron vídeos en los que se puede apreciar como Daniel Sancho compró los cuchillos que se utilizaron, presuntamente, para descuartizar el cuerpo del cirujano colombiano.

Su vida en prisión

Desde que se encuentra interno en la cárcel de Koh Samui recibe la visita de muy pocos: sus padres y su equipo legal encargado de su defensa. Lo peculiar es que sus letrados se dividen en dos, los españoles y el letrado de oficio tailandés, Grit Sudthanom, con quien no quiere tener ningún tipo de contacto aunque este lo haya intentado en repetidas ocasiones, como ha explicado en el programa En Boca de Todos. “Puedo ir a verle a la cárcel”, en estos momentos “él no quiere, se mantiene en silencio”, asegura el abogado de oficio. Con quien tampoco a tenido contacto ha con el acto Rodolfo Sancho: “Con su padre he tenido mínimo contacto, pero sí he hablado con su asistente. Puedo declarar que Daniel Sancho se mantiene calmado y tranquilo”.