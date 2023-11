Los disturbios en Ferraz enfadan a Sánchez: “Atacar las sedes del PSOE es atacar a la democracia”

Concentraciones este lunes frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz, en Madrid, contra los pactos de investidura del presidente en funciones, Pedro Sánchez, que incluyen una ley de amnistía (EFE/ J.P. Gandul)

Hasta ahora, la ley de amnistía todavía no es una realidad, pero casi. Una cuestión que ha enfadado a toda la oposición y a gran parte de la ciudadanía que ha decidido tomar cartas en el asunto y mostrar su descontento con el Gobierno y, en especial, con Pedro Sánchez, acudiendo a la sede del PSOE a manifestarse. El problema es que esta última jornada se ha descontrolado, lo que ha llevado a la policía a actuar para tratar de contener a los ciudadanos que han tratado de saltar el control policial. En este contexto, el presidente del Gobierno en funciones no ha dudado en mostrar su descontento a través de cuenta de X, antes conocida como Twitter: “Atacar las sedes del PSOE es atacar a la democracia”.

Pedro Sánchez, tras observar lo ocurrido, donde se han lanzado gases lacrimógenos y pelotas de goma para frenar el asalto a la sede socialista, no ha dudado en pronunciarse respecto a lo ocurrido: “Todo mi cariño y mi apoyo a la militancia socialista que está sufriendo el acoso de los reaccionarios a las casas del pueblo. Atacar las sedes del PSOE es atacar a la democracia y a todos los que creen en ella. Pero más de 140 años de historia nos recuerdan que nunca nadie será capaz de amedrentar al PSOE. Seguiremos adelante”.

La protesta había sido convocada a las 20 horas, pero los manifestantes han acudido una hora antes a Ferraz con pancartas y banderas franquistas. Gritos de “Pedro Sánchez hijo de puta”, “Sánchez delincuente”, “Que te vote Txapote” o “España no se vende” ha sido el sonido que ha reinado durante la tarde-noche en la sede de los socialistas. Alrededor de 3.800 personas, según ha detallado Delegación del Gobierno, han sido las que se han manifestado para protestar contra la todavía inexistente ley de amnistía.

Esta manifestación se suma a las dos anteriores que ya han tenido lugar durante este fin de semana en el mismo escenario, Ferraz. Sin embargo, en esta ha hecho falta una carga policial, debido a que el nivel de tensión ha comenzado a aumentar tras dar por concluida la convocatoria. En ese momentos las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se han visto obligados a emplear porras y pelotas al ver que los asistentes a la protesta estaban tratando de saltar el control policial. En ese momento se ha desatado el caos, con manifestantes encendiendo bengalas y lanzando botellas contra los agentes de la policía. Además la manifestación se ha dejado tres detenidos por desobediencia y atentado contra agentes de la autoridad.

María Jesús Montero lamenta la situación vivida en Ferraz

La vicepresidenta general del PSOE también se ha pronunciado a través de sus redes sociales, donde ha lamentado: “La ultraderecha quiere ganar a gritos frente a nuestras sedes lo que no ganaron en las urnas. ¿Esta es la hoja de ruta de Vox y PP?”. Aunque ha afirmado que esta manifestación no va a parar al PSOE: “Esto sí que es romper España y amenazar la Democracia. Si piensan que van a amedrentarnos, no conocen al PSOE, su historia ni su militancia”.