Quién es Inhaler, la banda revelación del año que tienes que escuchar si te gusta U2

La ciencia tiene explicación para muchas cosas, pero aún no ha logrado descubrir cómo los hijos pueden heredar ciertas cosas de los padres. No hablamos de enfermedades o físico, sino de algo mucho más sutil, pero que perfeccionado puede ser una parte esencial de cada uno: la voz. Hace tan solo unos meses comprobábamos asombrados como la banda Querido hacía que muchos pensasen que Iván Ferreiro estaba sobre el escenario, cuando en realidad se trataba de su hijo Andrés. Ahora, asistimos estupefactos a una nueva reencarnación musical, la de una de las grandes voces que ha dado la música en los últimos 50 años.

Porque si uno cree en las voces más bellas y especiales de la historia de la música, lo suyo sería que saliesen nombres como Elvis Presley, John Lennon, Sinatra, Mick Jagger, Bowie, Kurt Cobain o Bono. El vocalista de la mítica banda U2, una de las pocas grandes bandas de rock que siguen en activo, no ha muerto ni se ha reencarnado en nadie. Pero sí ha tenido un hijo al que le ha dado el magnífico don para la música, y con él ha formado una de las bandas más sorprendentes de los últimos años.

Se trata de Inhaler, banda de rock formada en 2016 en Dublín, e integrada por el bajista Robert Keating, el guitarrista Josh Jenkinson, el baterista Ryan McMahon y el guitarrista y vocalista Elijah Hewson, el hijo de Paul David Hewson, más conocido como Bono. Con apenas veinte años, estos cuatro amigos dublineses formaron su banda y lanzaron su primer adelanto con el EP I Want You, en el que ya se podían apreciar ciertas reminiscencias hacia la otra banda más famosa que ha salido de Irlanda, aunque el grupo se haya empeñado en negar cualquier relación y evite responder a preguntas sobre el padre de Elijah.

Apadrinados por medio Oasis

Los cuatro jóvenes se conocieron durante su estancia en el St Andrews College en Blackrock (Dublín), donde empezaron a componer sus primeras canciones y realizar pequeños conciertos. Sus comienzos no fueron tan fáciles como parecen, pues la pandemia pospuso su gran salto con el que iba a ser su primer álbum. El grupo aprovechó el tiempo para seguir componiendo y perfeccionando su música, y en 2021 lanzó finalmente It Won`t be always like this, su primer álbum de estudio bajo la discográfica Polydor Records, que lleva a grandes artistas como Billie Eillish o Lana del Rey y que ya había puesto sus ojos sobre esta emergente banda.

“Su hijo tiene algo. Eli ha estado mejorando en los últimos años y ha pasado por etapas, como la mayoría de los jóvenes. Comenzó un poco como The Clash, un poco enojado. Son buenos. Van a hacer buenos shows conmigo durante el verano. Son un poco como Echo and The Bunnymen y U2 en sus inicios, lo cual es una sorpresa”. Estas palabras proceden nada menos que de otra leyenda del rock como Noel Gallagher, con el que la banda también tiene grandes conexiones. La hija del antiguo líder de Oasis, Anaïs Gallagher, ha sido la encargada de dirigir varios de sus videoclips y realizar las imágenes que dan forma a la banda, además de haberse convertido en teloneros habituales de su padre.

“No escucho los consejos de mi padre”

Sobre su padre, Elijah y el grupo en general prefiere no hablar, y han intentado hacer carrera por su cuenta, a pesar de que su música pueda recordar en gran medida a U2. “Mi padre tiene una forma muy diferente de pensar en la música, muy distinta a la mía, tal vez sea la edad. Y no me suelta sus consejos de golpe, porque sabe que para ser un buen artista tienes que aprender de tus propios errores, quiere que tenga mi propia carrera sin ser el hijo de. Podríamos decir que no escucho sus consejos”, comentaba Hewson en una entrevista.

Inhaler ha tenido su año de confirmación este 2023, con el lanzamiento de su segundo álbum, Cuts & Bruises, lleno de auténticos temazos como Just to keep you satisfied o These are the days. Además, la banda ha actuado en nuestro país, con una visita por partida doble a Barcelona y Madrid, donde agotaron todas las entradas. Es difícil saber cuál será su siguiente paso y si tendrán una gran carrera como U2, pero de momento estos jóvenes rockeros dublineses solo quieren pasarlo bien y hacer historia por su cuenta.