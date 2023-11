El PP prepara su ofensiva europea contra la amnistía para activar la presión internacional sobre Pedro Sánchez

La portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, durante una reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, en la sede nacional del PP (Gustavo Valiente - Europa Press)

Todavía no hay un documento formal sobre la amnistía, pero el Partido Popular ya se prepara para que lo haya. Se trata de un antes y un después para la ofensiva del PP contra las negociaciones de Pedro Sánchez, ya que desde la Comisión Europea no se posicionan sobre la amnistía, argumentando que no existe un texto sobre el que posicionarse, aunque ya han advertido de que hay “límites” a la aprobación de esta ley. A esto se acogen los populares para preparar una oposición desde Europa que aumente la tensión política y social contra las negociaciones de Sánchez para lograr su investidura, una vez se acuerde la amnistía.

“Esto tiene recorrido nacional, europeo e internacional”, señalan fuentes de la Dirección Nacional del PP, que apuntan a que la ofensiva del partido tendrá especial relevancia en Europa, porque los pactos de Sánchez superan el marco de acuerdos para superar su investidura, al tratarse de una “ruptura del Estado de derecho”. Así es como lo expondrán en Europa, al entender que, una vez salga el texto de la ley, la preocupación se extenderá al ámbito comunitario.

Los derechos de los españoles deben ser protegidos.



Con este objetivo analizamos hoy, junto a los portavoces de @GPPopular, @PPSenado y @ppegrupo, nuestra respuesta ante las cesiones del PSOE al independentismo a costa de todos los españoles. pic.twitter.com/ER9RwdcNpv — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 3, 2023

Por ello, habrá iniciativas tanto a nivel nacional como europeo, de hecho, la portavoz del PPE, Dolors Montserrat, ya aprovechó la futura normativa sobre corrupción en el Parlamento Europeo no solo para colar el debate de la amnistía, sino para prohibirla. Lo hizo a través de una enmienda para vetar indultos y amnistías por delitos de corrupción en el proyecto de directiva europea en este sentido. El PP defiende que la amnistía que se le concedería a Carles Puigdemont también es por malversar fondos públicos, por lo que entraría en este articulado si la enmienda del PP se incluye en el mismo.

Ofensiva parlamentaria

Este viernes, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido en Génova a sus tres portavoces parlamentarios: Cuca Gamarra (Congreso de los Diputados), Javier Arenas (Senado) y Dolors Montserrat (Parlamento Europeo). El objetivo de esta reunión ha sido analizar la respuesta institucional y política a las “cesiones del PSOE”. Además, el PP ya contempla la pantalla del referéndum, que observa como el siguiente paso que llevará a cabo el PSOE en su negociación con los partidos independentistas.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne en la sede del PP con los portavoces parlamentarios del partido (Foto: David Mudarra)

Por ello, advierten de que no se quedarán ni callados, ni quietos, y movilizarán todos los instrumentos a su alcance, sobre todo cuando el texto de la amnistía esté sobre la mesa. Lo denunciarán directamente a Europa, que aún no se ha pronunciado al respecto argumentando que no tenía información firme ni suficiente para analizarlo.

De hecho, hace unos días, Feijóo se reunió con los miembros de su familia política en Bruselas para exponerles la situación de las negociaciones en España: les comentó que él había sido el ganador de las elecciones del 23 de julio, pero que Sánchez pactaba con los independentistas para gobernar, y que el presidente en funciones estaba pactando cuestiones que amenazaban al Estado de Derecho como la amnistía. Obviamente, también se refirió a Carles Puigdemont, un “huido de la Justicia” que ahora mueve los “hilos” del país.

También se vio con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, precisamente la persona que advirtió al Gobierno sobre los límites de la amnistía. Se trata de un contacto clave para los populares, puesto que es la persona que se prevé que se posicione sobre la amnistía una vez haya un texto formal sobre la mesa. Es decir, será la voz europea que los populares utilizarán en su ofensiva europea contra las negociaciones de Sánchez.