Las enmiendas aprobadas por Podemos: “Si Montero no es ministra, no votar SÍ a la investidura de Pedro Sánchez”

La secretaria general de Podemos Ione Belarra, y la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, durante un acto de Podemos (Ricardo Rubio - Europa Press)

“Apoyo la petición de que el ministerio de Igualdad siga en manos de Irene Montero. Y si esto no es posible, estoy a favor de no votar SÍ a la investidura de Pedro Sánchez”. “El feminismo debe ser el eje central del movimiento y por supuesto exigiendo el Ministerio de Igualdad, a cargo de Irene Montero”. Son solo dos de las 1.942 enmiendas que Podemos ha aceptado o transaccionado en el nuevo documento político que sus inscritos votan entre este jueves y viernes, un texto que redefinirá la hoja de ruta de la formación morada tras su pérdida de poder institucional en las elecciones autonómicas y municipales de mayo y el complicado encaje que está viviendo dentro de la coalición Sumar.

Las referencias a la ministra de Igualdad en funciones eran inevitables en este proceso participativo iniciado por Podemos. Los de Ione Belarra llevan semanas reclamando que Montero siga en el futuro Gobierno de coalición que ya negocian PSOE y Sumar. Un objetivo que a día de hoy parece imposible. Por eso, las enmiendas aceptadas (hay unas 60 que mencionan a Montero) han sido incluidas en un texto definitivo cuya redacción no conlleva una amenaza directa que ponga en peligro la investidura de Sánchez.

“Irene Montero es un referente internacional que debería seguir al frente del Ministerio de Igualdad para continuar las transformaciones y llevarlas más lejos. Esta agenda feminista no solo ha situado a nuestro país a la vanguardia internacional en derechos de las mujeres”, reza el documento final que debe ser ratificado o no por las bases de Podemos y que si es finalmente aprobado será presentado este sábado en un acto en Madrid. “Al margen de que Irene Montero siga siendo ministra, lo que es evidente es que es un claro referente de Podemos que debe seguir teniendo visibilidad y un papel fundamental en el desarrollo de nuestra actividad política junto a la secretaria general, Ione Belarra”, continúa el texto.

Los dos párrafos no son baladíes. El primero utiliza el verbo “debería seguir”. Un deseo, no una exigencia irrenunciable. Podemos siempre ha dicho que actuará con “responsabilidad” y que no pondrá en peligro la investidura de Sánchez. No se maneja otro escenario posible: los cinco diputados de Podemos dentro de Sumar apoyarán al nuevo Gobierno de coalición, a pesar de que se han mostrado muy críticos con el veto a Montero y con el programa que han pactado PSOE y Sumar. El segundo párrafo deja claro que Montero seguirá teniendo un papel relevante en el futuro de político. No como ministra. Ya se piensa en ella como posible eurodiputada.

Desde las 10 horas de este jueves y hasta las 23:59 horas de este viernes, los inscritos de Podemos pueden participar en la consulta (en la anterior participaron 53.000 personas). La pregunta a la que tienen que responder es la siguiente: “¿apruebas la nueva hoja de ruta de Podemos en la que se refuerza su autonomía, su fortalecimiento como organización, y la articulación de acuerdos preelectorales cuando estos sean útiles y siempre que las listas se configuren mediante primarias y sin vetos?”. Esa hoja de ruta se ha plasmado en un documento de 36 páginas que defiende la “autonomía política” de la formación morada. Podemos está dentro de Sumar, pero no es Sumar.

Sobre el futuro, “Podemos trabajará para llegar a acuerdos electorales de unidad con todas aquellas fuerzas con las que se compartan determinados objetivos, siempre que: a) esto resulte útil, conveniente y eficaz desde el punto de vista político y electoral; b) exista respeto mutuo a la autonomía de las distintas fuerzas políticas que conformen la correspondiente coalición; c) las listas de la candidatura se conformen siempre mediante primarias abiertas sin restricciones y sin vetos”. Podemos quiere redefinir sus futuras relaciones con Sumar, ya que siempre ha calificado de “injusto” el pacto que llegó con Yolanda Díaz para concurrir juntos a las elecciones generales de julio. El partido señala en su texto que son un proyecto político propio y subraya que no existe la posibilidad de doble militancia en la formación (opción que sí deja abierta los estatutos de Sumar), por respeto a sus propios órganos y a las demás fuerzas políticas.

El coordinador de Izquierda Unida (IU) y ministro de Consumo en funciones, Alberto Garzón (Carlos Luján - Europa Press)

IU apoyará la investidura

Izquierda Unida, otro de los partidos que integra la coalición Sumar, también ha abierto procesos internos para decidir qué decisiones hay que tomar dentro del actual contexto político. El líder de IU, Alberto Garzón, recabó este jueves el apoyo de la Coordinadora Federal para que los cinco diputados de IU apoyen la investidura de Sánchez. Algo que se daba por descontado. Ahora, este apoyo tendrá que ser ratificado por sus bases entre este viernes y el domingo. “Nuestra organización viene manteniendo una actitud seria y responsable, huyendo del tacticismo y del ruido interno. La ciudadanía progresista no espera otra cosa de nosotros y nosotras”, ha señalado Garzón.

Si los militantes de Izquierda Unida apoyan la investidura y si Sánchez sale finalmente elegido presidente, la dirección de IU lanzará otro referéndum interno para que sus bases decidan también si quieren que el partido forme parte del nuevo gobierno de coalición. IU quiere formar parte de este nuevo Ejecutivo, y en principio le gustaría contar con un ministerio. “Los estatutos federales de IU obligan a su dirección a consultar a las bases la participación directa en un Gobierno, ya sea a través de ministros, secretarios de Estado, directores generales…”, explica un portavoz de IU.