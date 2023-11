Los ocho únicos tenistas que han ganado a Alcaraz en 2023

Alcaraz, eliminado en París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Carlos Alcaraz está inmerso en una crisis de resultados y de juego en plena recta final de 2023. Desde que ganó Wimbledon, el tenista español, número dos del mundo, no acaba de encontrar sus mejores sensaciones. El bache se ha hecho más pronunciado a raíz de una gira asiática decepcionante (semifinales en el ATP 500 de Pekín y octavos de final en el Masters 1000 de Shanghái) y, sobre todo, de un paso fugaz por París-Bercy. Caer en segunda ronda de este último torneo, cuando todavía contaba con opciones (aunque complejas) de volver a ocupar el liderato del circuito masculino, ha sido un mazazo. Reconocido, pues no acostumbra a aparcar la autocrítica cuando toca, por él mismo: “Tengo mucho que mejorar”.

A día de hoy, el murciano presenta un balance de 63 victorias y 10 derrotas este año. Estos son los ocho tenistas que han sido capaces de batirle.

Cameron Norrie

Cameron Norrie en Wimbledon (REUTERS/Hannah Mckay)

El británico, número 18 del ranking, vivió sensaciones encontradas contra Alcaraz en febrero. Carlitos pudo con él en la final de Buenos Aires, pero Norrie le pagó con la misma moneda al batirse por el título de Río de Janeiro. Una lesión severa cuando el partido se acercaba a la conclusión resultó fatal para el de El Palmar, que aun así cayó con honor en un choque disputadísimo: 5-7, 6-4, 7-5.

Jannik Sinner

Jannik Sinner, campeón en Viena (REUTERS/Lisa Leutner)

Cuarto clasificado tenístico, el italiano es uno de los grandes adversarios generacionales de Alcaraz y le tiene tomada la medida últimamente. Tras la victoria española en semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, no ha podido con él. No lo hizo a continuación, en el Masters 1000 de Miami, donde Sinner, de nuevo en la antesala de la final, prosperó después de tres horas de batalla: 6-7 (4), 6-4, 6-2. Fue en marzo, y hubo que esperar hasta octubre, en Pekín, para reeditar el duelo, que volvió a llevarse el transalpino en otra semifinal más. Esta vez, con mayores facilidades, pues Carlitos no acertó en los momentos decisivos: 7-6 (4), 6-1.

Fabian Marozsan

Fabian Marozsan en Shanghái (REUTERS/Aly Song)

El 61 del mundo dio la sorpresa contra Alcaraz en mayo, durante el Masters 1000 de Roma. En tercera ronda, el jugador húngaro protagonizó una de las actuaciones de su vida ante Carlitos. Este no supo neutralizarle de ninguna manera, a pesar de que llegó a acariciar un tercer set en el tie-break del segundo: 6-3, 7-6 (4).

Novak Djokovic

Djokovic en París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El actual líder de la ATP ha acabado con Alcaraz dos veces en esta campaña, ambas dolorosas. En junio, las semifinales de Roland Garros dejaron un espectáculo incompleto, puesto que los calambres del español fueron en detrimento del juego. Entonces, el serbio ganó por 6-3, 5-7, 6-1, 6-1, con los dos últimos parciales claramente afectados por los problemas de Carlitos. En agosto, la final del Masters 1000 de Cincinnati dejó un enfrentamiento mucho más reñido, aunque también se la apuntó Nole: 5-7, 7-6 (7), 7-6 (4) en casi cuatro horas de esfuerzo.

Tommy Paul

Tommy Paul en el US Open (Robert Deutsch-USA TODAY Sports)

El estadounidense, 12 del mundo, acabó con Alcaraz en agosto. Los cuartos de final del Masters 1000 de Toronto fueron para él: 6-3, 4-6, 6-3. La cosa estuvo reñida, pero Carlitos no se sintió cómodo ni se vino arriba al forzar el desempate.

Daniil Medvedev

Daniil Medvedev en París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

En septiembre, Alcaraz se quedó sin volver a levantar el trofeo del US Open, que sí conquistó en 2022. Su verdugo en semifinales fue el ruso, tercero en la tabla de la ATP. A la hora de la verdad, Carlitos se mostró errático, lo que resultó fatal con un adversario tan temible al otro lado de la red: 7-6 (3), 6-1, 3-6, 6-3. “No soy lo suficientemente maduro para manejar este tipo de partidos, así que tengo que aprender de esto”, se resignó.

Grigor Dimitrov

Grigor Dimitrov en París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El búlgaro, 17 del mundo, vive un momento más bien dulce ahora que el calendario empieza a agotarse. Alcaraz lo sufrió en octubre, en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái. Llegó a ponerse por delante en el marcador, pero Dimitrov remontó y le apeó del evento: 5-7, 6-2, 6-4. La concentración le jugó, otra vez, malas pasadas.

Roman Safiullin

Roman Safiullin en París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

El ruso, 45º en la clasificación, dio la campanada por excelencia en lo que a tropiezos recientes de Alcaraz se refiere. Este martes, en segunda ronda del Masters 1000 de París, Safiullin pasó por encima de Carlitos. Muy bajo de moral y de habilidades tenísticas, hincó la rodilla de forma inevitable: 6-3, 6-4.