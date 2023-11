Vuelve el Alcaraz más autocrítico tras una de sus peores derrotas: “Ahora mismo, no tengo ánimo”

Alcaraz, decepcionado en París (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Carlos Alcaraz protagonizó este martes una de las ruedas de prensa más duras que ha tenido que afrontar en este 2023. El tenista español, número dos del mundo, vivió una de sus peores derrotas recientes en la segunda ronda del Masters 1000 de París, en la que el ruso Roman Safiullin le apeó del torneo a las primeras de cambio (6-3, 6-4). Nadie esperaba una eliminación tan temprana en su caso, y menos cuando la pelea por liderar la ATP todavía estaba vigente antes del batacazo.

La decepción fue mayúscula, sobre todo para el propio Alcaraz. Como ha hecho tras otros tropiezos sonados, el murciano no dudó en mostrarse muy crítico con su rendimiento. A la conclusión del encuentro, se abrió en canal con los periodistas españoles, sin restarle ni un ápice de dureza a su propia valoración de lo ocurrido.

“Simplemente, no me sentí bien en pista. Tengo muchas cosas que mejorar, mucho que entrenar, y no me sentí bien con mi juego. Diría que no me he movido bien y aunque tuve golpes de calidad, en lo que es el movimiento desde atrás tengo que mejorarlo mucho”, reconoció. “Estoy decepcionado con el nivel que he mostrado hoy. Esperaba dar más en la pista y, como digo, tengo mucho que mejorar. Mi tenis necesita de un nivel físico alto, pero de rapidez me ha faltado mucho. Me he sentido muy lento”, añadió.

Safiullin consuela a Alcaraz al final del partido (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Su lamento no terminó ahí. “Esto duele. Hoy es de los pocos días donde no quiero pensar en mañana, en entrenar, pero no queda otra, hay que hacerlo. Esta derrota duele mucho”, admitió. A la hora de explicar el porqué de su adiós temprano a París-Bercy, esgrimió ligeramente un motivo: “No sé si que la temporada haya sido tan larga haya afectado, probablemente, pero no lo sé”. También achacó su concurso por debajo de las expectativas a “lo mental” y alabó a su rival, que “no tuvo bajones”.

Recuperar el número uno tendrá que esperar

“En los próximos años, intentaré hacerlo mejor en este tramo del año”, prometió, además, un Carlitos que ni siquiera quería echar la vista a la última cita de este curso, las Finales ATP. “Ahora tengo tiempo para prepararme para Turín. Me queda mucho para llegar al nivel que busco. Aunque, ahora mismo, no tengo ánimo para hablar de esto. Después de esta derrota, necesito mi tiempo para hablar del futuro y de lo que tengo que hacer”, zanjó.

Volver a la cima del deporte de la raqueta ya no será posible para él en lo que queda de competición. “Después de esta derrota no tengo opciones, todas las que tenía para acabar número uno al final del año se han ido. No vamos a pensar eso, creo que oportunidades hay cero”, se sinceró Alcaraz.

Alcaraz, enfadado durante el partido con Safiullin (REUTERS/Stephanie Lecocq)

La cita parisina con la pista dura es uno de los eventos que más sinsabores ha causado al de El Palmar a lo largo de su carrera. En 2021, el local Hugo Gaston acabó con él en octavos de final (6-4, 7-5), alentado por la grada y a pesar de que Alcaraz llegó a mandar por 4-2 en el primer set y por 5-0 en el segundo. En 2022, se vio obligado a retirarse en cuartos de final por lesión, con Holger Rune al otro lado de la red (6-3, 6-6). 12 meses más tarde, ha llegado otro disgusto en París, no menos doloroso que los anteriores.