Sánchez y Feijóo se reunirán el miércoles a las 10 de la mañana en el Congreso

Pedro Sánchez y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se reunirán el miércoles 30 de agosto. El líder de los populares comienza así su propia ronda de reuniones con los partidos con representación en el Congreso de los Diputados para intentar armar una mayoría que le permita formar Gobierno y superar la votación de la sesión de investidura que

El líder de los populares contactó con Sánchez para emplazarle a mantener una reunión, el presidente en funciones, considerándolo oportuno, emplazó al líder de la oposición a que los equipos de ambos se coordinaran para agendar en los siguientes días la mejor fecha. El equipo del presidente del Gobierno propuso tres fechas: hoy martes, el miércoles o el jueves.

Desde el PP indican que este encuentro forma parte de la “normalidad democrática” que debe caracterizar el periodo posterior a las elecciones generales del 23J. Aunque no ha trascendido la propuesta que el líder popular pondrá sobre la mesa a Sánchez, es importante señalar que Feijóo, en julio, ya declaró en el Senado que ambos partidos debían trabajar en un modelo que facilitara que la lista más votada fuera la que pudiera acceder al Gobierno de España.

Desde el PSOE expresan que pretenden que con esta reunión, el PP “abandone el insulto diario a nuestra formación política”, y adopte una senda “más constructiva para el país y para los españoles y españolas”, señalas fuentes socialistas.

Feijóo, hoy por hoy, cuenta con 172 votos afirmativos, aunque cuenta con más que Pedro Sánchez, no son suficientes para superar ni la primera votación, la cual son necesarios 176 síes, es decir, mayoría absoluta, ni la segunda, en la que son imprescindibles más síes que noes. Con las cuentas actuales, Feijóo en la primera votación se quedaría a cuatro votos de alcanzar la mayoría y en la segunda conseguiría 178 noes, por tanto, insuficientes.

Tal y como apuntan algunas informaciones publicadas por diversos medios de comunicación, el presidente del Gobierno en funciones, le trasladará al líder popular su postura a votar en contra de su candidatura a la presidencia del Gobierno y le afeará que se presente a la investidura sin contar con los votos necesarios.

Con estas cuentas, el líder del Partido Popular intentará amarrar los cuatro votos que le quedan, por ello, apostará por reunirse, en primer lugar con el PSOE y en los próximos días o semanas, con otras fuerzas como el PNV, que ya ha anunciado su no o con Junts per Catalunya. ERC, por su parte, ya ha confirmado que no se presentarán a la reunión.

