El día que Feijóo cargó contra Puigdemont y el independentismo: “Nunca un presidente de una comunidad ha sido tan irresponsable”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo junto a la secretaria general Cuca Gamarra (EFE/ Mariscal)

La nueva aritmética parlamentaria se presenta complicada para la gobernabilidad. En estos momentos ni el PSOE ni el PP cuentan con los votos suficientes para acceder a La Moncloa.

Por el momento es Núñez Feijóo quién ha sido nominado por Felipe VI para presentarse a la investidura, un debate que la presidencia del Congreso de los Diputados ha fijado los próximos días 26 y 27 de septiembre con el objetivo de sortear las navidades en caso de que tengamos que vernos, de nuevo, las caras con las urnas.

Este calendario le da a Núñez Feijóo 35 días para intentar formar una mayoría suficiente que le permita formar gobierno. Hoy por hoy, la posibilidad de superar la votación se presenta muy complicada: el PNV ya ha anunciado en reiteradas ocasiones que no votará junto a la ultraderecha. De mantener su posición, la única opción del candidato popular sería lograr, al menos, una abstención del partido de Carles Puigdemont.

La posibilidad de llegar a un acuerdo con Junts per Catalunya no gusta a muchos sectores del Partido Popular. Algunas baronías ven con estupor esta maniobra tras utilizar los pactos de Sánchez con los independentistas como estrategia vertebral de campaña, una estrategia que les ha servido para alcanzar el poder en las comunidades autónomas y en los ayuntamientos.

Además, como viene siendo habitual, ante un posible pacto, se desempolvan las hemerotecas, algunas de las declaraciones más duras del candidato a la presidencia del Gobierno del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre el expresident de la Generalitat.

Cuando Feijóo aún era presidente de la Xunta de Galicia mantuvo que “Puigdemont ha elegido su futuro y formará parte de la historia como un presidente que ha engañado a sus ciudadanos”, algo que el ahora actual presidente de los populares valoró como “el peor balance que puede dejar un político al finalizar su cargo”.

Las críticas y reproches no quedaron ahí, el entonces presidente de Galicia aseguró que “nunca un presidente de una comunidad ha sido tan irresponsable”, prefiriendo “un avance hacia el precipicio, intentando llevar tras de él buena parte del sistema económico ubicado en Cataluña”.

Además, argumentó que “si Puigdemont no fuese probablemente el político más irresponsable que ha tenido la historia democrática de España, no podría permitir que los abogados belgas dijesen que en España no hay un sistema democrático y un sistema judicial independiente”, dijo Feijóo en lo peor del procés catalán, cuando el gobierno de Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución y convocó elecciones.

Ahora, seis años después de la aplicación del 155, Feijóo y el Partido Popular intentarán amarrar, por lo menos, la abstención de los de Puigdemont para intentar gobernar España.

