Esto es lo que se sabe de la adaptación de ‘One Piece’ que llega a Netflix el próximo 31 de agosto

Los fanáticos de One Piece están de enhorabuena. O no. Todo ello dependerá de si la adaptación del manga de Eiichiro Oda, el más vendido de la historia de Japón, cumple las expectativas de los seguidores que ya han visto cómo otros live-action que han bebido del anime, veáse Death Note o Cowboy Bebop, no han triunfado entre el fandom de lectores y seguidores.

Una de las grandes problemáticas que plantea la adaptación del anime de One Piece es su duración y su extensa trama. Desde su estreno en 1999 (adaptando el manga de Oda), sus aficionados han podido disfrutar de más de 1.000 episodios que Netflix ha convertido en ocho capítulos de una hora.

One Piece se estrenará el 31 de agosto y esto es todo lo que sabemos de ella hasta la fecha: la serie se estructura en cuatro arcos de dos episodios cada uno. Los primeros dos capítulos tratarán la unión de Zoro, el tercero y cuarto serán de Usopp, los siguientes de Sanji y, finalmente, estarán los de Nami.

La complicación es, por ende, doble: contentar a un público muy fiel a las historias originales e intentar condensar una historia extensa de 1.000 episodios en ocho horas. Netflix sigue empeñada en tener su gran éxito de anime. ¿Lo alcanzará con One Piece?

¿Qué se adaptará del ‘anime’ original?

La adaptación del anime de One Piece se ambienta en la Gran Era de la Piratería, un mundo poblado por piratas, monstruos y superhéroes. De este peculiar mundo surge Monkey D. Luffy y la serie gira en torno a las aventuras de éste para encontrar el tesoro de Gold Roger y convertirse en el rey de los piratas. Además, hay otro elemento clave de la historia: Luffy cuenta con habilidades especiales tras haber ingerido el fruto Gomu Gomu, que ha convertido su cuerpo en una auténtica banda elástica.

Iñaki Godoy dará vida al protagonista. Y como Luffy no está solo en su cometido, también aparecerá Zoro, que será interpretado por Mackenyu Arata. Emily Rudd dará vida a la icónica Nami, Jacob Romero Gibson será Usopp y Taz Skylar será Sanji.

Ya queda muy poco para ver cómo lucirán los miembros de la tripulación del Sombrero de Paja en carne y hueso, además de algunos de los villanos más reconocibles de One Piece como Arlong, Morgan o Buggy.

Las peticiones de Oda

“¡Lo crean o no, ese mundo realmente existe… está listo. ¡El live-action de One Piece! Al emitirse en Netflix, pueden verlo en su hogar, en su smartphone, y hasta podría ser una película, así que deberían verlo en la pantalla más grande que tengan, con el volumen al máximo ¡y disfrutarlo todas las veces que quieran! Escuchen, ya lo empiezan a oír… ¡El aullido de los temibles piratas! ¿Tienen sus espadas? ¿La comida está lista? ¡Sea lo que sea que hagan, perdonen sus vidas! ¡Partan ya hacia la gran era de los piratas!”, dijo Eiichiro Oda de cara al estreno de One Piece en Netflix.

Aunque el creador del manga parece haber dado el visto bueno al live-action que estrenará la plataforma, tuvo varias peticiones para el showrunner de la serie, Matt Owens. “Las dos cosas más importantes que Oda quería asegurarse de apareciesen en One Piece para que se mantuviera fiel al manga eran la historia de los Sombreros de Paja, porque es fundamental para saber quiénes son como personas, cuáles son sus sueños y motivaciones, y cómo Luffy profundiza en ellos a medida que los conoce y les ayuda a redescubrir esos sueños; y los conjuntos de poderes. Los poderes específicos de las frutas del diablo y otros conjuntos de habilidades han sido cuidadosamente elaborados por Oda, y se ha dedicado mucha imaginación a lo que pueden hacer las distintas personas y a las reglas que rigen su uso”.

