Alerta de la Guardia Civil: estos son los prefijos a los que nunca tienes que devolver una llamada perdida

¿Alguna vez has recibido una llamada con un prefijo diferente al habitual o de un número que no has podido reconocer? Es habitual que los usuarios sientan la tentación de devolver la llamada con el objetivo de conocer los propósitos de emisor. No obstante, ahora la Guardia Civil ha alertado que determinados números tienen la intención de estafar a todos aquellos que tengan prefijos específicos. Llevan a cabo una estrategia estafadora denominada wangiri. Es lo que se conoce como el timo de la llamada perdida desde el extranjero.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han explicado que el timo es más común de lo que podamos imaginar, y que los ciberdelincuentes, especializados en perpetrar este tipo de delitos, sacan importantes cantidades de dinero de beneficio.

Según los investigadores, el modus operandi se basa en que los estafadores inician las llamadas y al dar los primeros tonos cuelgan. Como se señalaba anteriormente, muchos usuarios devuelven la llamada. Y lo hacen a número con una tarifa especial en el que el delincuente se lleva una buena cantidad de dinero.

Tal y como advierte la benemérita a través de las redes sociales, no se deben devolver llamadas perdidas de números desconocidos y, normalmente, este tipo de números cuentan con prefijos poco frecuentes, lo que nos puede dar una pista sobre la intención de nuestro interlocutor.

Como saber si es una estafa

Para poder identificar este tipo de números sin mucha dificultad, aunque como explican desde la Guardia Civil, pueden ser teléfonos de todo tipo, los más habituales, han indicado, son: los que tienen prefijos de países como Albania, el número 355, Cota de Marfil (225), Ghana, con el prefijo 233 y Nigeria con el número 234 precediendo cualquier número de teléfono.

Más allá de tener en cuenta estor prefijo, también se recomienda buscar en internet el número que nos ha dejado una llamada perdida en nuestro teléfono. Una búsqueda que nos podría aportar más datos del titular de ese número y, a la vez, ahorrarnos un dinero.

