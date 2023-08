Los otros frentes abiertos de Luis Rubiales: la denuncia de acoso de Tamara Ramos hace diez años

Luis Rubiales, durante la recepción ofrecida por Pedro Sánchez tras la victoria de España en el Mundial femenino de fútbol de Australia y Nueva Zelanda. (REUTERS/Juan Medina)

El beso que Luis Rubiales dio a Jenni Hermoso tras la victoria de la Selección Española en el mundial de Australia y Nueva Zelanda se ha convertido en objeto de debate nacional. Tanto la forma de actuar del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) como sus tibias disculpas le han puesto en un gran aprieto, pues desde entonces no han dejado de salir otras polémicas protagonizadas por el canario.

Si bien buena parte de ellas están ligadas a su carrera profesional, como por ejemplo la destitución fulminante de Julen Lopetegui a unos días del comienzo del Mundial de Rusia, las más sonadas están vinculadas con su mala actitud hacia las mujeres. Tamara Ramos es una de ellas. Hace diez años denunció a Luis Rubiales por presunto acoso y humillación.

Ella trabajaba como directora de marketing en la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), en la que el de las Palmas de Gran Canarias era presidente. Si bien en aquel momento su protesta pasó desapercibida, ahora ha resurgido tras el caso de Hermoso y ha compartido su opinión con El programa del verano. “No me sorprende en absoluto más que nada porque le conozco desde hace muchísimos años y le he sufrido, lo que me ha extrañado es que lo hiciera en público”.

Tamara Ramos denunció a Luis Rubiales y sufrió acoso por su parte. (Mediaset)

Aunque nerviosa, también ha desvelado qué es lo que Luis le hizo presuntamente a ella: “He sufrido humillaciones, golpes y palabras que no puedo repetir por parte de Rubiales, ha sido una barbaridad durante mucho tiempo”. Y ha seguido: “Delante de todos, con la sorna que tiene de reírse, me decía ‘venga, ve, que has venido a ponerte las rodilleras’. (...) Son palabras que nadie se merece, yo era una profesional que lo que estaba haciendo era trabajar”.

No solo sufría acoso cuando había delante otras personas, también de manera sistemática en el día a día, cuando llegaba a preguntarle cosas íntimas. “Me preguntaba, ‘¿de qué color traes hoy la ropa interior?”, ha recordado, afirmando que por el poder que “ostenta y ostentaba” se convertía en alguien “difícil” al que enfrentarse.

Pese a ello, no dudó en acudir a la justicia cuando vio vulnerados sus derechos, “cuando le demandé yo tenía dos bebés, uno de tres meses. Lo pasé fatal, me costó mucho hacerlo. Le pedí una rescisión de contrato, él no quiso, me dijo que si me iba no me daban ni el paro... Y entonces le tuve que demandar”, ha narrado. Para terminar Tamara Ramos ha contado que si se ha decidido a dar este paso al frente ha sido porque “creo que ahora es más fácil que me crean, ahora se ha visto lo que es. Tiene muy buen discurso, siempre tiene mucha demagogia y es muy difícil que siendo mujer me hubiesen creído”.

Imágenes polémicas

Al margen de estas declaraciones, Luis Rubiales también está en el foco público por otros dos momentos públicos que protagonizó durante el mundial. Uno de ellos tuvo lugar en el palco del estadio australiano, desde donde vio el partido y en el que estaba acompañado por la reina Letizia y su hija pequeña, la infanta Sofía.

Para celebrar el gol de Olga Carmona, Luis Rubiales se llevó una de sus manos a los genitales mientras daba rienda suelta a su entusiasmo ante este tanto por el que España ganó el Mundial. A unos metros de él se puede ver a la Reina y la Infanta, que ajenas a este espectáculo también celebraron el gol, aunque con mayor discreción y compostura, la que se presupone a sus cargos.

This picture taken on August 20, 2023 shows President of the Royal Spanish Football Federation Luis Rubiales carrying Spain's Athenea del Castillo Beivide on his shoulder as they celebrate winning the Australia and New Zealand 2023 Women's World Cup final football match between Spain and England at Stadium Australia in Sydney. (Photo by DAVID GRAY / AFP)

La otra polémica tiene como protagonista involuntaria a la jugadora Athenea Castillo, a quien Luis Rubiales cargó sobre su hombro, como si fuera un saco, en la previa a la entrega de medallas. La controversia no se hizo esperar y llegó a las redes, donde muchos usuarios criticaron esta acción: “¿Os imagináis al presidente de la RFEF cogiendo como un saco de patatas a Sergio Ramos para celebrar el mundial de Sudáfrica? Pues eso es lo que hace con la jugadora del Real Madrid”, escribe uno de ellos.

