El mundo del fútbol guarda silencio ante el beso en la boca de Luis Rubiales a Jenni Hermoso

Cuatro días han pasado desde que se produjo el beso en la boca de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. Cuatro días en los que los acontecimientos, movimientos y noticias en torno a esta cuestión no han dejado de sucederse. De restar hierro al asunto a pedir perdón a través de un video después de que se produjera un aluvión de críticas contra el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Tras ello, llegaron las peticiones de dimisión por parte de la sociedad, las asociaciones de futbolistas y la esfera política y también las denuncias ante el Consejo Superior de Deportes (CSD). Sin embargo, el mundo del fútbol ha guardado silencio ante este hecho, nadie se ha pronunciado al respecto, ni jugadores ni clubes, a excepción del presidente del Getafe, Ángel Torres.

El directivo del club madrileño ha sido el único de toda LaLiga que se ha pronunciado al respecto, quien ha afirmado que Rubiales no puede seguir “un minuto más en el cargo” y ha pedido su dimisión. A lo que añadió: “Lo que tiene que hacer es dimitir porque no se puede tolerar este comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Si no dimite, se le debe abrir expediente y sancionarle como ya se hizo con (Ángel) Villar. Rubiales no puede seguir un minuto más en el cargo”.

El problema es que el resto de clubes y jugadores parece que han preferido mirar hacia otro lado ante tales acontecimientos. Nadie, ni siquiera los clubes españoles a los que ha pertenecido Jenni Hermoso (Rayo, Atlético de Madrid, FC Barcelona), así como tampoco el resto de equipos de LaLiga se han pronunciado al respecto. Quienes tampoco han querido involucrarse han sido los jugadores españoles, ya que ninguno de ellos ha hecho el mínimo comentario. Todo ello a pesar de que algunos sí que han compartido mensajes a través de redes sociales en los que celebran el título de la selección o felicitan al equipo por su hazaña, por convertirse en campeonas del mundo, como Sergio Ramos, David de Gea, Marco Asensio, Jordi Alba o Andrés Iniesta.

Todos ellos han compartido mensajes celebrando el título de campeonas del mundo de la selección femenina, pero ninguno ha salido criticar a Luis Rubiales. El único que han hecho un comentario al respecto ha sido Iker Casillas, con un mensaje mordaz a través de redes sociales: “A ver, que yo me entere: ¿Entonces alguien ha dimitido o no? Qué ando perdido…”.

Durante este miércoles, La Liga Profesional de Fútbol Femenino (Liga F), ha decidido dar el paso y posicionarse sobre lo ocurrido y ha presentado una denuncia ante el presidente del Consejo Superior de Deportes por “los gravísimos hechos y conductas”, detalla el comunicado, llevadas a cabo por el presidente de la RFEF y ha solicitado su inhabilitación. Aunque el mundo del fútbol español en general, que ha abrazado a las jugadoras en su momento de gloria con sus felicitaciones, les ha dado la espalda en una complicada situación calificada de “acto sexista”. Ninguno quiere ponerse en contra del presidente de la Real Federación Española de Fútbol.

Arropada por la esfera política, la sociedad y deportistas internacionales

Quienes sí han salido en su defensa son los miles de aficionados españoles que no han dudado en criticar los actos. La esfera política también se ha posicionado al respecto y ha pedido la dimisión de Rubiales, e incluso Sumar ha presentado una denuncia contra el presidente de la RFEF ante del CSD. Aunque fue el presidente de la Escuela Nacional de Entrenadores de Fútbol de España (CENAFE), Miguel Galán, el primero en dar el paso y denunciar a Rubiales.

De fronteras para fuera de España, Jenni Hermoso también ha recibido el apoyo de distintos profesionales del fútbol como Megan Rapinoe, doble campeona del mundo con la selección femenina de Estados Unidos, quien considera que la futbolista española fue “físicamente acosada” por Rubiales, al que ha calificado de “misógino y sexista”. “Lo ocurrido me hizo pensar en todo lo que tenemos que aguantar”, ha añadido.

A ella suma también Caroline Seger, capitana de Suecia, quien se ha pronunciado al respecto: “Es terrible e inaceptable. No entiendo cómo puede pasar. Quiero que todo el mundo reaccione. Hay claros problemas en la Federación de España”. El exárbitro Xavier Estrada Fernández ha presentado una denuncia contra Rubiales por besar en la boca a Jenni Hermoso. Un comportamiento que el colegiado ha calificado de “inadmisible y bochornoso”.

Lo que está claro es que la final del Mundial fue un momento histórico para el fútbol femenino español. La selección ya había roto los esquemas al meterse en una semifinal y, posteriormente, también en la final, pero las jugadoras querían más, querían tocar el cielo y lo hicieron. Sin embargo, este hito estuvo manchado por el beso en la boca de Rubiales a Jenni Hermoso.

