Miguel Bosé no ha sido la única víctima de robo: Rosalía, Pepe Reina, Kim Kardashian, Shakira, José Luis Moreno y otros famosos

Miguel Bosé./ (EUROPA PRESS)

Miguel Bosé confirmó lo que ya era un secreto a voces. La tarde del domingo 20 de agosto transcendió la noticia de que el cantante español había sido víctima de un robo en su domicilio. Poco después, él mismo aseguró que su casa en México había sido asaltada por diez encapuchados armados.

Él, sus dos hijos de 11 años, Diego y Tadeo, y el personal de la casa fueron “atados durante más de dos horas”, tal y como relataba en un comunicado emitido a través de sus redes sociales. “Se llevaron todo, coche incluido. Todo muy estudiado y milimetrado. Para hacerlo corto: estamos todos bien. Mis hijos se portaron como dos valientes. Admirables”, expresó el intérprete de Si tu no vuelves.

Bosé confesó que vivió un momento “muy tenso, delicado y desagradable” y que “se están diciendo cosas que no son ciertas”, como que él va a abandonar México tras lo ocurrido. “Aquí estoy y aquí me quedaré para hacer frente a lo que sea, en el país más hospitalario del planeta”, aseguró.

Miguel Bosé ha compartido en sus redes sociales un comunicado en el que confirmado el asalto que ha sufrido en su casa de México. (instagram.com/miguelbose)

Seguramente, las víctimas del robo y el artista han vivido uno de los episodios más terríficos de su vida. A pesar de que sus hogares cuentan con los mejores sistemas de seguridad, a veces, para los ladrones, estas medidas no son suficientes. Pepe Reina, Sofía Suescun, Kim Kardashian o Piqué y Shakira son otras celebridades que también han vivido en carne propia la realidad de Bosé en los últimos años.

Pepe Reina

En 2007, mientras el guardameta disputaba en Anfield, Liverpool, la semifinal de la Champions contra el Chelsea, su casa estaba siendo asaltada. Tras finalizar el partido y haber celebrado la victoria con su equipo, Pepe Reina regresó a su hogar en Woolton, Liverpool, a media noche y se encontró con la realidad menos esperada. Los ladrones se llevaron varias jotas, documentos personales y su coche, un Porsche Cayenne con matrícula española. Según informó la policía de Merseyside, el coche fue hallado calcinado en una zona de la ciudad a las 6.39 de la madrugada.

“Llegas de un momento de los más felices de tu vida y te encuentras que en el parking de tu casa no está el coche. Luego entras y estaba todo patas arriba y eso asusta. Entraron y eso es preocupante. Los objetos materiales, como el coche, no te preocupan tanto. No pudo ser la felicidad completa, pero hay que dejarlo atrás y disfrutar del momento”, declaró en aquellos momentos el portero tras vivir una agridulce semifinal.

Pepe Reina. (Reuters/ Pablo Morano)

José Luis Moreno

La casa de José Luis Moreno parecía ser el blanco perfecto de los ladrones. La lujosa mansión del empresario español, situada en Boadilla del Monte, en Madrid, ha sido asaltada en tres ocasiones. La primera fue en 1999, cuando los asaltantes se llevaron 33 millones de pesetas. La segunda fue en 2007, año en el que los asaltantes dieron una brutal paliza al productor de televisión, quien se enfrentó a ellos, que provocó que permaneciese hospitalizado durante una semana.

Hubo una tercera ocasión en 2016. A pesar de las fuertes medidas de seguridad, dos encapuchados entraron en la residencia de José Luis Moreno y, nuevamente, el empresario se enfrentó a ellos. Sin embargo, esta vez, la historia no volvía a repetirse, pues el productor de televisión logró ahuyentar a los ladrones sin que estos se llevasen nada y, además, salió ileso de la disputa.

José Luis Moreno./ (EUROPA PRESS)

Francis Montesinos

El popular diseñador de modas Francis Montesinos fue víctima de un asalto a su hogar a finales de 2022. Al chalet, ubicado en el municipio valenciano de Llíria, entraron dos encapuchados que, en cuestión de segundos, maniataron al modista y a otro hombre que se encontraba en el interior del hogar.

Los ladrones provocaron varias lesiones y contusiones a Montesinos y este tuvo que ser trasladado al hospital de la localidad para recibir atención médica. El diseñador de modas fue golpeado debido a la que los asaltantes lo habían amenazado e intentaban extorsionarle a cambio de una cantidad de dinero.

Francis Montesinos en una imagen de sus redes sociales. (Instagram)

Sofía Suescun

En el verano de 2020, Sofía Suescun se encontraba en Ibiza de vacaciones, tal y como había dejado saber a través de sus redes sociales. Un momento que, quizás, podría haber alertado a los asaltantes de que tenían vía libre en su residencia. Al volver, la pareja de Kiko Jiménez se encontró con un desagradable momento. Su ático de lujo estaba patas arriba. Los ladrones habían entrado a robar a su hogar, ubicado en Valdemoro, Madrid, y se llevaron su coche, portátiles, teléfonos móviles y varios objetos de valor.

No conformes con las pertenencias que se habían llevado, los asaltantes destrozaron el colchón, los techos falsos e hicieron un boquete en el baño, por si Sofía Suescun había escondido dinero en algún lugar. Gracias a la labor de la Guardia Civil, la presentadora pudo recuperar algunos de los objetos robados.

Sofía Suescun. (EUROPA PRESS)

Karim Benzema

A principios de 2022, Karim Benzema, en aquel entonces futbolista de Real Madrid, fue víctima de un robo en su hogar mientras disputaba un partido contra el Elche. Aprovechando que la lujosa vivienda se encontraba sola, los ladrones entraron a través del jardín a su casa en San Sebastián de los Reyes.

Sin embargo, no era la primera vez que los asaltantes entraban en su vivienda mientras este jugaba en partido. En 2019, sufrió otro robo durante el clásico.

Soccer Football - Welcome ceremony for Karim Benzema after joining Al-Ittihad - Jeddah, Saudi Arabia - June 8, 2023 Al-Ittihad's Karim Benzema speaks to fans during his presentation. REUTERS/Stringer

Piqué y Shakira

En el año 2018, cuando Piqué y Shakira eran pareja, vivieron uno de los momentos más amargos de su relación. Su entonces casa, ubicada en Esplugues de Llobregat, en Barcelona, fue asaltada aprovechando que ni la cantante colombiana ni el exjugador se encontraban en el domicilio.

En aquellos años, Piqué estaba concentrado con la selección y la artista estaba de gira con El Dorado World Tour. A pesar de que el robo se produjo sin causar daños personales en la casa, quienes sí vivieron de primera mano aquel momento fueron los padres del entonces blaugrana.

Gerard Piqué y Shakira en una imagen de arcivho del año 2016. (Getty)

Kim Kardashian

Kim Kardashian fue víctima de un robo a mano armada en 2017, cuando se encontraba en París. Un día imborrable en el que, tras presencial los desfiles de Balenciaga y Givenchy, regresó a su apartamento. Durante la noche, cinco hombres entraron y la ataron, amordazaron y robaron a punta de pistola.

Los ladrones, que iban camuflados con vestimentas de oficiales de policía, le sustrajeron la cantidad de 10 millones de dólares. Afortunadamente, no hubo daños hacia su persona y cuando los asaltantes abandonaron el lugar, Kim pudo liberar sus manos y pedir ayuda.

Imagen de Kim Kardashian publicada en su cuenta de Instagram.

Rosalía

Rosalía, conocida también como la motomami, sufrió un robo en su casa familiar de Barcelona cuando esta se encontraba en Sevilla por la gala de premios MTV EMA de 2019. Su madre se encontraba en el hogar, pero no se percató de lo ocurrido.

Los ladrones se dirigieron a una de las habitaciones en las que la expareja de Rauw Alejandro guardaba la caja fuerte. Con ayuda de un radial, los asaltantes extrajeron todo el contenido de la caja de seguridad y sustrajeron todo lo que había allí dentro.

Rosalía en imagen de archivo. (EUROPA PRESS)

Álvaro Morata

La casa Álvaro Morata y Alice Campello, situada en la residencia de La Moraleja, fue asaltada a mano armada cuando sus hijos se encontraban dentro. Dos encapuchados y armados aprovecharon la ausencia del jugador del Atlético de Madrid, quien estaba en las Islas Feroe junto a la Selección Española para disputar un partido.

Según informó la policía, los ladrones entraron poco después de que el partido acabase y, al darse cuenta de que dentro estaba la pareja del deportista y sus hijos, Alessandro y Leonardo, que en aquel entonces tenían un año, decidieron agilizar el proceso. Los asaltantes sustrajeron objetos y relojes de gran valor económico y sentimental para Álvaro Morata y Alice Campello.

05/03/2021 Alice Campello y Álvaro Morata, en una imagen de archivo. (EUROPA PRESS)

