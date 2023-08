Frank Cuesta advierte a los medios sobre el caso Daniel Sancho: “La familia sufrirá las consecuencias y vosotros estaréis en otra cosa”

Frank Cuesta en una imagen de archivo. (Getty)

Los 25 años que lleva viviendo en Tailandia han convertido a Frank Cuesta en uno de los grandes conocedores de las costumbres del país asiático, ahora tan de actualidad debido al asesinato del colombiano Edwin Arrieta presuntamente a manos de Daniel Sancho. Pero también de lo que supone tener a un familiar en una de sus cárceles, ya que la madre de sus hijos, Yuyee, estuvo presa durante más de seis años por llevar una cantidad ínfima de droga.

Por esto, el herpetólogo no dudó en compartir hace unos días un vídeo en sus redes sociales en el que dejaba clara su posición frente al caso, criticando el tratamiento mediático que se está haciendo en España del caso. “Si realmente apoyáis a la familia, dejadla en paz. Os pediría que os vayáis hasta que sea el juicio, no estéis ahí todos los días. Lo que van a pasar es algo duro y lo único que queréis es la noticia, no ayudar a la familia”, dijo dirigiéndose a los medios.

Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, en una imagen de archivo escoltado por la policía tailandesa en el puerto de la isla Koh Samui, en Tailandia, de camino a los juzgados. (EFE/Somkeat Ruksaman)

“Vais a hacer lo que os dé la gana, yo solo digo que habrá una repercusión desfavorable para la familia si seguís tocando los... Si seguís saliendo públicamente con mentiras, con bulos. Si salís con suposiciones y criticando el trabajo de la policía. No es bueno para la familia”, concluyó a modo de advertencia.

Varios días después, y tras la afirmación de la policía de que el hijo de Daniel Sancho nunca ha estado interno en la cárcel de Koh Samui, sino en otra prisión situada a cuatro horas en lancha y desde la que se desplaza a diario, Frank ha vuelto a pronunciarse.

En su línea, lo ha hecho de manera contundente, arremetiendo contra los medios. “Lo dije con tiempo, lo advertí y aún no lo entendéis”, ha comenzado escribiendo en su perfil de Twitter, para referirse a las últimas informaciones compartidas por la Thai Royal Police: “Le tocáis los huevos a la policía tailandesa y os trolea, os hace dibujos como si fuerais tontos y todo esto seguirá”.

Lo dije con tiempo, lo adverti y aun no lo entendeis. Le tocais los huevos a la policia tailandesa y os trolea, os hace dibujos como si fuerais tontos y todo esto seguira. Seguis poniendo en rela de juicio las maneras de hacer de Tailandia y no entendeis que todo esto afectara… pic.twitter.com/qFVji9N3PC — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 22, 2023

A su parecer, el problema está en que se sigue “poniendo en tela de juicio las maneras de hacer de Tailandia” y todo esto, en su opinión, es que “afectará al final a la familia, visitas, etcétera”. “Al final, cuando le metan en la cárcel definitiva, la familia sufrirá las consecuencias y vosotros estaréis en otra cosa”, pronostica.

Esquivo con la prensa

Tras estas declaraciones, Frank Cuesta ha viajado a España, donde viven algunos de sus hijos. A su llegada al aeropuerto se ha mostrado rotundo, ha esquivado las preguntas sobre el asesinato de Edwin Arrieta, evitando dar su opinión sobre las últimas informaciones sobre el caso: “No, no, no hablo de eso, de verdad”, ha dicho.

