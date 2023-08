El lío con la camiseta de la mejor portera del mundial: por qué no se comercializa

La portera de Inglaterra, Mary Earps, con el trofeo del Guante de Oro tras la final del Mundial Femenino (EFE / EPA / Dean Lewins)

Un penalti parado durante la final del Mundial Femenino y el premio a Guante de Oro del campeonato y, sin embargo, su camiseta no está disponible en ninguna tienda y no porque se hayan agotado sino porque ni siquiera se comercializan. La portera de Inglaterra, Mary Earps, lleva tiempo manteniendo una lucha con Nike, la marca que patrocina las camisetas de la selección, para que pongan a la venta la suya, la del número uno de portera. Sin embargo, hasta el momento, la marca no ha aceptado esta petición y, por tanto, no ofrece la posibilidad de adquirir esta equipación, una decisión que Earps calificó como “enormemente decepcionante”.

Durante el año pasado se disputó la Eurocopa femenina y Mary Earps se puso en contacto con Nike al ver que las camisetas de sus compañeras estaban disponibles, pero la suya no. Ante esta situación, la marca alegó que se trataba de un problema de fabricación y que durante la siguiente competición estaría disponible. Sin embargo, ese campeonato llegó, el Mundial, y la camiseta no aparecía en ninguna parte, ni siquiera en las fotografías promocionales. En ese momento, con la Copa del Mundo a punto de arrancar, la guardameta, en un acto desesperado por encontrar una solución, incluso se ofreció a pagar ella misma las camisetas. Pero sin éxito.

El Mundial comenzó y Mary Earps vio como perdía la lucha contra Nike, su camiseta no estaba disponible. Sin embargo, Inglaterra iba superando las distintas fases y la portera iba cosechando una gran actuación tras otra. Hasta que llegó la final. Antes del partido, la marca publicó una imagen de apoyo a las “leonas” (nombre con el que se conoce a la selección inglesa) en la que no aparecía Mary Earps. De esta forma, echaban más leña al fuego.

Una publicación que provocó un aluvión de críticas. “Ojalá pudiera comprarme una camiseta de Mary Earps”, “¿Estás bromeando? ¿Dónde está nuestro portero? Seguramente ya sabes que 10 jugadores no son todo el equipo. ¡No solo no produce la camisa de Mary Earps, sino que la ha eliminado por completo!”, “¿Por qué solo hay 10 futbolistas en la foto de las Leonas? ¿Dónde está Mary Earps?”, son algunos de los comentarios de los aficionados.

El partido arrancaba con las inglesas con 1-0 por debajo en el marcador desde el minuto 21. Pero entonces, llegó el momento clave. Minuto 69, el balón en el punto de once metros, a un lado Jenni Hermoso, al otro Mary Earps. Un penalti que podría haber condenado a su selección, pero la portera no estaba dispuesta a permitir que eso ocurriera y atajó el disparo. En ese momento, todo un país respiró aliviado gracias a Earps, convirtiéndose en la heroína de los ingleses. Aunque finalmente España consiguió alzarse con la victoria y convertirse en campeona del mundo.

La portera de Inglaterra, Mary Earps (EFE / EPA / Dan Himbrechts)

Gracias a ese momento, así como a su actuación a lo largo del campeonato, convirtieron a Mary Earps en la mejor portera del Mundial. Todos tenían el foco puesto en esta jugadora y, por tanto, también en su lucha contra Nike. Y es que, tras el Mundial, los aficionados llenaron las redes sociales con mensajes en favor de la guardameta, quienes no entendían por qué no estaba disponible la equipación de su portera. Pero, ¿por qué no se vende?

“No se vende bien”

El motivo que alegó la marca para no vender la equipación de Mary Earps era porque la camiseta de porteros no se vende bien. Sin embargo, en este caso, la guardameta de Inglaterra es una de las caras más reconocidas y admiradas no solo de la selección sino del fútbol nacional. Durante la Eurocopa de 2022 fue elegida mejor portera del campeonato. Además, fue elegida el pasado mes de febrero como la mejor portera del año en la gala The Best de la FIFA.

Unos reconocimientos que han provocado que la portera tenga miles de seguidores y fans, quienes se han movilizado para conseguir que Nike comercialice las camisetas. De esta forma, un aficionado de 16 años lanzó un Change.org con el fin de buscar el apoyo de otros hinchas y lo consiguió. En menos de 24 horas ya contaba con más de 10.000 firmas, cuyo dato se sitúa actualmente en más de 120.000 firmas.

Qué dice Nike tras el Mundial

Ante la oleada de críticas contra Nike, la firma se ha visto obligada a emitir un comunicado oficial al respecto, en el que aseguran: “Nike está comprometida con el fútbol femenino”, quienes además han manifestado la “pasión” del campeonato y la “increíble” hazaña de las Leonas para llegar a la final. “Escuchamos y entendemos el deseo de una versión comercial de la camiseta de portera y estamos trabajando en soluciones para futuros torneos en asociación con la FIFA y las federaciones”.

