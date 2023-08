Aitana Bonmatí, MVP del Mundial y gran favorita para ganar el Balón de Oro

Aitana Bonmatí posa con el premio a mejor jugadora del Mundial (REUTERS).

Aitana Bonmatí ha cerrado en Sídney una temporada inolvidable tanto colectiva como individualmente. La futbolista catalana ha sido una de las grandes artífices del triunfo de España en el Mundial y de los títulos del Barça a lo largo de la pasada temporada. Ha levantado la Liga y Supercopa española, Champions League femenina y Mundial femenino. Sus logros colectivos e individuales, ha sido designada como MVP del Mundial, le hacen postularse como principal favorita a suceder a Alexia Putellas como ganadora del Balón de Oro.

“Hemos nacido para momentos como este”, afirmaba Aitana antes de la final. “Antes pensaba ‘hemos podido ganar la Champions con el club, con el Barça, ¿imagínate si ganamos el Mundial?’ Es que sería un año redondo, único para todas las jugadoras que hemos podido estar en los dos lados y sobre todo para las que estamos aquí pudiendo ganar esta final”, confesaba la centrocampista del Barça que es la brújula tanto de su club como de la selección española.

Favorita al Balón de Oro

La final ante Inglaterra no fue su partido más brillante, pero esta selección campeona no se entiende si su presencia. Recuperó la posesión e inició la jugada que finalizó Olga Carmona con su histórico gol. Ante Costa Rica y Suiza fue galardonada con el MVP del partido y es indiscutible tanto en la selección como en su club, el Barça. La pasada temporada fue la de su asentamiento en la élite. Sus números no engañan 18 goles y 21 asistencias entre todas las competiciones que contribuyeron enormemente a que el conjunto azulgrana levantase la Liga y Supercopa española y Champions League femenina de la que también fue galardona como MVP.

Aitana Bonmatí posa con el trofeo de la Copa del Mundo y su medalla de campeona (REUTERS).

“Han sido muchos días de preparación, de Mundial y, como en una temporada, hay momentos buenos, no tan buenos, momentos de bajón, momentos de subidón. Lo importante es tener ese equilibrio, saber que no todo es tan malo y no todo es tan bueno. De eso va la vida, de tener baches en el camino que te ayudan a ser mejor, a superarte y ahora estás delante de una final en la que llegas con muy buenas sensaciones, con confianza, que no quiere decir confiadas. Y con ganas de explotarla”, expresa Aitana que es la principal favorita para suceder a Alexia Putellas como mejor jugadora del mundo. Sería al segunda futbolista española capaz de ganar un Balón de Oro después de su compañera de equipo.

Aitana conocía el camino

“Faltaba tiempo y adaptación. Ganar un mundial o un Europeo es un camino difícil, tanto en categorías inferiores como en la máxima categoría. Se necesita mucho tiempo de preparación”, confesaba en Infobae España Aixa Salvador, campeona del Europeo y Mundial Sub-17. Y ese tiempo que debía transcurrir, es el que ha necesitado Bonmatí para trasladar sus éxitos en las categorías inferiores de la selección a la abasoluta.

Aitana había conquistado los Europeos Sub-17 y Sub-19 y proclamado subcampeona mundial Sub-17 y Sub-20 antes de tocar el cielo en el Mundial recién conquistado. “Me gustaría ser una de las jugadoras que lidere el fútbol español en los próximos años”, reconocía cuando comenzaba a entrar en la dinámica del primer equipo azulgrana. Ahora, cinco años después de esas declaraciones, Bonmatí es campeona de Europa con el Barça, del Mundo con España y principal favorita a ganar el Balón de Oro.

