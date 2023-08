Rubiales se disculpa con Jenni Hermoso por el beso: “Seguramente me he equivocado, fue sin ninguna mala fe”

El beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en la coronación de la selección española tras ganar el Mundial Femenino

La histórica victoria de España en el Mundial de fútbol femenino ante Inglaterra ha copado los titulares de la prensa a nivel internacional. No obstante, el éxito futbolístico de La Roja no es lo único que ha trascendido. La celebración estuvo marcada por imágenes virales como la de la reina Letizia saltando mientras las jugadoras cantaban “¡Que bote la Reina!”, y, sobre todo, por el beso en la boca que dio Luis Rubiales a Jenni Hermoso. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) quitó importancia al asunto en un primer momento, asegurando que “no estamos para gilipolleces” y que no se debería hacer caso a los “idiotas” que lo criticasen. Sin embargo, horas más tarde y ante el eco mediático que ha tenido la imagen, Rubiales ha pedido disculpas.

A través de un vídeo de dos minutos difundido por la propia Federación, Rubiales se ha mostrado arrepentido por lo ocurrido y ha formulado una disculpa, aunque algo tibia: “Seguramente me he equivocado, lo tengo que reconocer. En un momento de máxima efusividad, sin mala intención y sin ningún tipo de mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea”, explicó.

“Tras el partido, nadie le dio mayor importancia”

El presidente ha asegurado que en aquel momento, durante la celebración tras el partido y tras la entrega de medallas, “no se entendía, lo veíamos natural, normal”. Y ha añadido que “nadie le dio mayor importancia” pero que, tras ver el revuelo, “no me queda otra que pedir perdón si hay gente que se ha sentido dañada, tengo que disculparme. Disculpas”.

“Hay también unas declaraciones por mi parte, donde dentro de este contexto, el decir que esto me parece una idiotez, es porque aquí dentro nadie le daba la más mínima importancia”, ha comentado en relación con sus primeras declaraciones al respecto. “También quiero disculparme ante esas personas, que entiendo que si desde fuera lo han visto de otra manera seguramente tendrán sus motivos”, ha matizado en el vídeo, que no ha sido publicado en la cuenta de Twitter de la Federación ni en su página web.

La reacción de Jenni Hermoso tras el beso de Rubiales

Tras la entrega de medallas, la imagen del beso de Rubiales a Jenni Hermoso corrió como la pólvora por las redes sociales. A medida que pasaban los minutos del festejo, el público español esperaba las declaraciones de la futbolista al respecto, y estas llegaron en un directo de Instagram que hicieron las jugadoras españolas en el vestuario.

“Eh, no me ha gustado. (…) ¿Pero qué hago yo? ¡Mírame a mí, mírame!”, comentó Hermoso mientras se escuchaban risas y gritos de las compañeras al ver la imagen viral. Más tarde, el presidente de la RFEF entró al vestuario y en un directo emitido en el Instagram de Salma Paralluelo prometió a las ganadoras un viaje a Ibiza y pronunció la siguiente frase: “En Ibiza celebramos la boda de Jenni y Rubiales”.

Las autoridades instaron a Rubiales a pedir perdón

Miquel Iceta, ministro de Cultura y Deporte, señaló en declaraciones a Radio Nacional de España (RNE) que Rubiales debería dar explicaciones y también pedir perdón por el beso a la futbolista. En concreto, el ministro calificó como “inaceptable” el gesto del máximo dirigente de la Federación.

“Es lo lógico y lo razonable, porque realmente es verdad que el momento que se vivió en Sídney fue un momento muy especial, un momento de muchas emociones, pero precisamente quienes tenemos responsabilidades públicas hemos de ser extremadamente cuidadosos, porque estamos dando un mensaje a la sociedad, y el mensaje es igualdad de derechos, es respeto y, por lo tanto, evitar cualquier circunstancia que pueda interpretarse en clave de prevalencia, no es el que manda el que fuerza un beso, no puede ser”, explicó.

Irene Montero, ministra de Igualdad en funciones, fue contundente en Twitter con la acción de Rubiales: “Es muy sencillo. Dos personas se besan si ambas quieren, si hay consentimiento (...). No demos por hecho que dar un beso sin consentimiento es algo ‘que pasa’. Es una forma de violencia sexual que sufrimos las mujeres de forma cotidiana y hasta ahora invisible, y que no podemos normalizar. Es tarea de toda la sociedad. El consentimiento en el centro. Solo sí es sí”, indicó. Asimismo, el exdiputado Pablo Echenique se preguntó en redes sociales si el acto de Rubiales no va a tener “consecuencias penales”.

