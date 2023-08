El obsceno gesto de Rubiales en el palco junto a la reina Letizia y la infanta Sofía

Rubiales celebra el triunfo de España en la final del Mundial (REUTERS).

El Mundial femenino terminó de la mejor manera posible para España. Con Ivana Andrés levantando al cielo de Sídney una Copa del Mundo histórica y el resto de futbolistas gritando al unísono “campeonas”. Sin embargo, lo que ha copado todos los comentarios en medios de comunicación y redes sociales ha sido el comportamiento del presidente de la Federación, Luis Rubiales. Su beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso durante la ceremonia de entrega de medallas fue el gesto más polémico del presidente, pero no el único.

Antes de que finalizara el partido, Rubiales ya había dado rienda suelta a la euforia y comenzado su obsceno show. Inició en el palco, junto a la reina Letizia, la infanta Sofía y a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Desde ahí vio la victoria de la Selección, y debido a la euforia del momento, la festejó saltándose el protocolo con saltos, gritos, levantando los brazos... y realizando el gesto obsceno de llevarse la mano a la entrepierna para festejar el triunfo español. El vídeo publicado en redes muestra el inadecuado gesto que ha enfurecido a miles de aficionados, especialmente, por producirse justo al lado de la Reina Letizia, la infanta Sofía y otras personalidades de la FIFA.

“Debo tener más cuidado”

No fue el Mundial más acertado de Rubiales. Sus gestos le envolvieron en más de una polémica de las que se ha tenido que disculpar. “Ganar el Mundial es un hecho histórico, uno de los días más felices del fútbol español, pero también hay un hecho que tengo que lamentar y es todo lo que ha ocurrido entre una jugadora y yo, con una magnífica relación entre ambos, al igual que con otras, y donde, seguramente, me he equivocado. Lo tengo que reconocer, porque en un momento de máxima efusividad, sin ninguna mala intención, sin ninguna mala fe, ocurrió lo que ocurrió, de manera muy espontánea, sin mala fe por ninguna de las dos partes”, afirma.

El gesto de Rubiales antes del polémico beso tras el título de España en el Mundial Femenino

“A partir de ahí, aquí no se entendía. Lo veíamos algo natural, normal, y para nada con ninguna mala fe. Pero fuera parece que se ha formado un revuelo. Desde luego, si hay gente que se ha sentido por esto dañada, tengo que disculparme, no queda otra. Tengo que aprender de esto y entender que cuando uno es presidente de una institución tan importante como la Federación, tiene que, sobre todo en ceremonias y en este tipo de cuestiones, tener más cuidado”, finaliza.

“Ha sido mutuo, totalmente espontáneo por la alegría inmensa que supone ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento”, manifestó Jenni en unas declaraciones facilitadas por la RFEF a EFE. “No se puede dar más vueltas a un gesto de amistad y gratitud, hemos ganado un Mundial y no vamos a desviarnos de lo importante”, añadió tras el gran éxito en el Accor Stadium de Sídney.

