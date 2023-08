Salma Paralluelo, la velocista que prefirió la pelota y solo sabe ganar

La española Salma Paralluelo celebra tras anotar el primer gol de su equipo en la semifinal de la Copa Mundial ante Suecia el martes 15 de agosto del 2023. (AP Photo/Andrew Cornaga)

Una carrera profesional, toda una vida, en definitiva, puede cambiar radicalmente por una sola decisión, un sí o un no, por ese instante en el que se escoge una cosa y se descarta otra. Poco importa lo analizado que esté el movimiento, si es algo plenamente estudiado o fruto de un instinto del momento. Ya está hecho. El ejemplo perfecto de todo lo anterior se encuentra en Salma Paralluelo (Zaragoza, 2003), la jugadora revelación de España en el Mundial femenino, una de las mejores futbolistas del torneo que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. Hace poco más de un año, aproximadamente a finales de junio o principios de julio de 2022, ella tuvo que escoger entre atletismo o fútbol, papá o mamá, los dos deportes que venía practicando al más alto nivel y en los que había destacado por encima del resto desde que era una cría.

Si se hubiese decantado por las pistas, Salma, estaría ente preciso instante en Budapest disputando el Mundial de Atletismo. Pero en aquel momento prefirió la pelota, fichó por uno de los mejores equipos del mundo, el FC Barcelona, y ahora se encuentra en Sídney a solo un partido de pasar a la historia del deporte español como una de las primeras 23 jugadoras que pueden proclamarse campeonas del mundo. Aunque lo cierto es que ella ya lo ha hecho. Antes de llegar a la absoluta, Salma conquistó el Mundial sub-17 en 2018 y el Mundial sub-20 en 2022.

Con solo 19 años, la atacante puede cerrar el círculo en Sídney en un torneo en el que ha irrumpido definitivamente en la élite. Titular en los tres partidos de la fase de grupos y en el duelo de octavos ante Suiza, se cayó de la alineación en los cuartos frente Países Bajos y en las semifinales contra Suecia.

Precisamente ahí fue cuando más se agigantó su portentosa figura, de 174 centímetros de altura, piernas larguísimas y una zancada tan dominante como estética. Salma salió al rescate en ambos partidos: marcó el gol definitivo ante las holandesas y abrió el marcador en el choque con las nórdicas. De los dos agónicos encuentros salió como MVP. Con estos precedentes, y a falta de la final, sería extraño que no tuviese ya asegurado el hueco en el once del torneo.

Los inicios en Zaragoza

Pero para llegar hasta aquí es necesario remontarse primero a su infancia, al 2010, más o menos, a las pistas del Club San José, en Zaragoza. Porque antes que el balón apareció el atletismo. “A ella le gustaba correr y le pidió a su padre que le apuntase a un club”, cuenta Félix Laguna, el entrenador que dirigió su carrera como velocista. El fútbol tampoco tardaría en llegar. Vio a sus hermanos practicarlo y le entró el gusanillo. Laguna, que le había echado el ojo en los Juegos Escolares, la reclutó para su club, el Simply Scorpio. Tenía 14 años y su vida se convirtió ya en un maratón de entrenamientos de uno y otro deporte. “Lunes, miércoles y viernes hacía fútbol, y martes y jueves, atletismo”, recuerda el preparador. Y el finde semana, partido o compleción. A veces, el físico no daba para tanto. “Ella siempre quería entrenar, pero a veces venía excesivamente cansada. Había que pararla o engañarla”, reconoce Félix.

Salma Paralluelo compite en una prueba de atletismo durante su etapa en el Villarreal. (EFE/Domenech Castelló)

Salma comenzó a quemar etapas a una velocidad vertiginosa, nunca mejor ficho. Rompía récords de precocidad en los dos deportes. En fútbol, entre mayo y diciembre de 2018, se proclamó campeona de Europa sub-17, campeona del mundo sub-18 y debutó en segunda división con su club, el Zaragoza CFF. Tenía solo 15 años, la edad mínima que marca la ley para jugar en categorías profesionales.

Mientas, en las pistas, era la mejor sub-16 de España en las categorías de 300 metros y 300 metros valla –pruebas en las aún mantiene el récord nacional– y en marzo de 2019, todavía con 15 años, se convirtió en la atleta más joven de la historia en participar en unos Europeos absolutos. “Y eso que apenas entrenaba”, cuenta Laguna.

La posibilidad de seguir compaginando

El fútbol, aunque no lo quisiera, ya estaba por delante. Todo iba muy rápido y era el momento de dar un paso más y salir de Zaragoza. El objetivo: dar un salto en fútbol y seguir compitiendo en atletismo, en las pruebas de 400m, 400 m vallas y en el relevo del 4x400m. Tenía otras ofertas, pero Salma tenía claro que priorizaría la que le permitiese seguir compaginando los dos deportes. Y ahí, en el verano de 2019, apareció el Villarreal, que le ofreció la posibilidad de correr en el Playas de Castellón. Salma, que acababa de ganar el Oro en el Festival Olímpico de la Juventud Europea en 400m vallas y relevo, aceptó.

La exigencia subía y el fútbol se comía cada vez más y más terreno. El Villarreal copaba ya, mínimo, cinco días y preparar las pruebas de velocidad era cada vez más difícil. Félix, aunque dejó no era su entrenador en el Playas Castellón, seguía monitorizando su preparación física. “No era fácil, pero funcionó perfectamente. Tenía un plan especial y destacaba sobre el resto de compañeras: era la que más saltaba, la más rápida, la que más recuperaba… Todo el mundo estaba muy conjuntado”, revela el entrenador.

Salma con el Mundial sub-20 conquistado en 2022. (Getty Images)

Mientras sus compañeras de generación seguían en la sombra, Salma saltaba a la fama y ocupaba portadas y titulares. Todo el mundo hablaba de la joven que podía batir récords en atletismo mientras ganaba Mundiales de fútbol. La atacante cerró el 2019 siendo galardonada Premio Princesa Leonor a la deportista menor de 18 años más destacada.

Una lesión y la decisión final

Nada parecía capaz de pararla, ni en el tartán ni en los campos. En 2020, mientras juega con el Villarreal en segunda división, y en plena pandemia, bate el récord de España de 400 metros, 400 metros vallas y Relevo en la categoría sub-18. Pero en abril de 2021, cuando lideraba el camino al ascenso del club amarillo con 15 goles, su rodilla crujió. Salma se rompía el ligamento cruzado anterior. De avanzar como un rayo a estar ocho meses alejada del fútbol y unos cuantos más del atletismo. De romper registros y conquistar títulos juveniles a frenar en seco en un momento clave y quedarse fuera de un puñado de competiciones. Adiós a la temporada de fútbol, al Mundial de Relevos 4x400, y al Europeo y el Mundial sub-20 de atletismo. Y, adiós, también, a cualquier posibilidad de haber viajado a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Era un momento clave porque, más allá de las competiciones, se acercaba el momento que Salma no quería que hubiese llegado nunca: decidir entre el balón y el atletismo. “Lo teníamos todo hablado. Ella quería decidirse cuando cumpliese los 18 años, pero surgieron dos imprevistos, la covid-19 y la lesión de rodilla, y estaba aún recuperándose. Pidió permiso para seguir compaginando un año más en el Villarreal y así lo hizo”. Alejada aún de las pistas, regresó a los campos de fútbol en enero de 2022 para debutar, ya sí, en la máxima división con el Villarreal. En el tartán ya nunca fue lo mismo. “Perdió un poco. Cuando volvió a jugar al futbol en el atletismo no estaba ni para entrenar. En este deporte o estás a tope, o no bajas esa décima, o no saltas ese centímetro de más”.

Salma Paralluelo celebra el 1-0 en el España-Suecia de semifinales del Mundial. EUROPA PRESS

Llegó el verano y todo el mundo apretaba: las marcas, los clubes… Y Salma apostó por el fútbol. Fichó por el FC Barcelona, club hegemónico en España y de los mejores de Europa, y se despidió del atletismo. “Fue muy duro, no estaba preparada. Hablábamos todas las noches y llorábamos”, desvela Laguna. El momento fue tan difícil que la deportista trataba de hacer todo tipo de conjeturas. ¿Y si juego cinco años y después vuelvo al atletismo? “Imposible”, le decía el preparador. Compaginarlo ya tampoco era una opción. “La exigencia del fútbol era enorme y entrenando dos días no te da para competir en atletismo en categoría absoluta.

Laguna le propuso hacer el camino inverso: aparcar la pelota, centrarse en el atletismo, competir en los Juegos de París 2024 y Los Ángeles 2028 y después regresar al fútbol. No la convenció. “Hubiera peleado por medallas mundiales y olímpicas en 400m, en 400m vallas, en relevos e incluso en 800m. Como mínimo, su hubiera quitado el gusanillo del atletismo y hubiera podido volver al fútbol. Seguro”, considera Laguna. Pero como en todo, primó la estabilidad y la seguridad. Quizás la inmediatez. La apuesta por deporte en auge contra otro en el que todavía impera la precariedad, por un contrato de cinco o seis cifras y de larga duración frente a la incertidumbre.

Un año bañado en oro

Y cuando el año del Barcelona pintaba a una temporada de transición, Salma volvió a acelerar, aunque con un traspié previo, una lesión que la dejó fuera de la Eurocopa del verano pasado. Eso sí, llegó a tiempo para levantar el Mundial sub-20 con el que inauguraría un año bañado en oro. En su primer año en el Barça, donde ha sido más protagonista de lo esperado, ha ganado ya todo lo que se podía ganar.

Salma Paralluelo levanta la Champions durante la celebración del FC Barcelona. REUTERS

Salma todavía no ha cumplido los 20 años y en su palmarés ya lucen una Champions Laegue, una Liga, una Copa de la Reina, un Mundial sub-20 y otro sub-17. De Australia y Nueva Zelanda ya se va a llevar, como mínimo, un par de MVPs a nivel absoluto y su salto definitivo a la élite del fútbol. Pero para un animal competitivo como ella seguramente esto sea un botín menor. Salma quiere el Mundial. Otro más.

