Laura Escanes plasma su amor hacia Álvaro de Luna con un nuevo tatuaje en un lugar muy visible de su cuerpo

Laura Escanes y Álvaro de Luna. (Instagram)

Laura Escanes ha dado un importante paso en su relación con Álvaro de Luna. La influencer ha demostrado ser una gran amante de los tatuajes y utiliza su cuerpo como lienzo para plasmar siluetas o palabras con significados especiales para ella. Por este motivo, ha decidido grabarse con tinta dos palabras muy significativas en su romance con el cantante.

En una fotografía que la joven ha compartido en sus stories de Instagram, enseña su mano empolvada con magnesio en la que ha sido su primera sesión de escalada. Sin embargo, sus seguidores no han tardado en percatarse de un detalle que se puede apreciar en la imagen: el dorso de su mano cuenta con un tatuaje que hasta ahora no se le había visto.

Aunque el corte de la foto hace que no se pueda ver la frase entera, se puede leer el inicio de las dos palabras plasmadas con una tipografía que simula la escritura a mano alzada. “Todo contigo” es la oración escogida por Escanes para demostrar su amor por su chico. Y es que así se titula la canción que el artista escribió para ella a principios de año y en cuyas estrofas le hace una romántica declaración: “Tú me has devuelto las ganas / Yo quiero todo contigo / Perdidos en una playa hasta que el sol se vaya / Y la luna sea testigo”.

Fotografía compartida por Laura Escanes en su perfil de Instagram.

Además, hace un mes el cantante no dudó en dedicarle la canción en directo a la influencer, haciéndola subir al escenario durante su actuación en el Zevra Festival de Cullera, en Valencia. Mirando a los ojos de su novia, visiblemente emocionada, De Luna le cantó el tema ante miles de espectadores que presenciaban con fervor la románica escena. “Estoy en una nube”, escribió la joven en su perfil de Instagram junto al vídeo que inmortalizó el momento.

Los tatuajes de Risto

Esta no es la primera vez que Laura Escanes se tatúa por amor. Durante su matrimonio con Risto Mejide también pasó por el estudio para plasmarse varios símbolos de su relación. En concreto, lleva en el brazo la palabra “Mía”, en referencia al titular de una columna que el publicista le dedicó en 2015. La modelo sigue conservando esa palabra, a diferencia de la firma de Risto que se tatuó en el glúteo, la cual ha borrado con láser tras su separación del presentador.

Lo cierto es que la joven ha demostrado ser una gran amante de los tatuajes y no tiene miedo a expresar sus sentimientos hacia sus seres queridos a través de su piel. Buena muestra de ello son los muchos símbolos que hacen referencia a su hija Roma. Y es que en su cuerpo lleva plasmada la inicial de la pequeña, su fecha de nacimiento y una silueta de ambas abrazadas, tatuajes que, sin duda, nunca querrá borrarse.

Seguir leyendo: