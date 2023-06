Vilda incluye a 3 de las 15 jugadoras que renunciaron, más Alexia Putellas, en la prelista para el Mundial femenino de fútbol

El seleccionador español Jorge Vilda habla en una rueda de prensa (REUTERS/Violeta Santos Moura)

Jorge Vilda ha hecho oficial este lunes lo que ya era un secreto a voces: la vuelta de varias jugadoras que renunciaron a estar con la selección española para formar parte ahora de la prelista de cara al Mundial femenino de fútbol que se disputará en Australia y Nueva Zelanda este verano. Son tres las jugadoras que vuelven al equipo nacional, entre las 15 que firmaron su renuncia: Ona Batlle, Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey.

“Si esas tres jugadoras están aquí es porque están comprometidas con la selección y por extensión pueden disputar el Mundial. Tenemos la gran noticia de que tenemos más jugadoras disponibles y más jugadoras comprometidas. El proceso no creo que sea lo más relevante”, ha declarado el seleccionador nacional al hilo del regreso. Este era bastante esperado en los casos de Bonmatí, mejor jugadora de la pasada edición de la Champions League femenina, y Caldentey, que se declaró elegible a través de los medios (el canal mallorquín IB3).

Alexia Putellas también vuelve a una convocatoria con España. Lo hace después de la grave lesión que le dejó fuera de la pasada Eurocopa y que le ha mantenido en el dique seco durante nueve meses, hasta el pasado mayo. La doble ganadora del Balón de Oro será la gran referencia de un combinado que se concentrará desde el 19 de junio para preparar un torneo mundialista que arrancará el próximo 20 de julio y se prolongará hasta el 20 de agosto. Una cita en la que se quiere ser lo más protagonista posible.

Alexia Putellas con uno de sus Balones de Oro (REUTERS/Albert Gea/File Photo)

Costa Rica, Zambia y Japón, en el grupo de España

“España es una de las aspirantes a este campeonato, una de las que va a luchar. Tenemos muchas ganas de llegar muy lejos”, ha avisado Jorge Vilda en la Ciudad Deportiva de Las Rozas al dar a conocer sus seleccionadas. Entre ellas, continúan ausentes Patri Guijarro, Mapi León, Sandra Paños, Claudia Pina, Lola Gallardo, Ainhoa Moraza, Nerea Eizaguirre, Amaiur Sarriegi, Leila Ouahabi, Laia Aleixandri, Lucía García y Andrea Pereira.

“Las 30 jugadoras que vienen son deportistas que van más allá de lo que podamos pensar fuera. Quieren hacer un grupo potente y eso en el día a día, el vivir el deporte desde dentro, hace que te unas. Luego hay una competitividad entre ellas para jugar minutos. Estoy convencido de que vamos a volver a formar un grupo unido”, confía también el entrenador de una España que se enfrentará a Costa Rica, Zambia y Japón en la primera fase mundialista.

El debut está previsto para el viernes 21 de julio ante el equipo costarricense (9:30 horas en España), con el encuentro ante Zambia disputándose el miércoles 26 (9:30) y el que servirá para cerrar el grupo ante las rivales niponas celebrándose el lunes 31 (9:00). La de este 2023 será la tercera participación de España en un Mundial femenino tras Canadá 2015 (fase de grupos) y Francia 2019 (octavos de final).

En su intervención para presentar a las jugadoras de las que saldrá el equipo para el Mundial, Vilda ha querido reseñar en especial las 9 victorias en 11 partidos de España “desde septiembre”. “Estamos al mismo nivel de las mejores selecciones. Vamos a dar lo mejor de nosotros para sacar lo mejor de ellas y ser lo más competitivos posibles”, ha expuesto también el preparador madrileño, que afirma sentirse “respaldado desde el primer día” a pesar de la polémica con las jugadoras, algo más suavizada en estos momentos.

Aitana Bonmatí en acción en un partido con el Barça (REUTERS/Albert Gea)

“Queremos hacer historia. Estamos en la terna de las selecciones aspirantes al título, pero ahora mismo no sería justo no pensar en el nivel que tienen Francia, Inglaterra, Alemania, Brasil...”, tira de cautela, no obstante, Vilda. A pesar de la evolución que ha experimentado el estilo de juego español a lo largo de los últimos años (quizá con el Barça reciente ganador de la Champions como gran exponente), otras selecciones siguen estando por delante sobre el papel. Le toca a las nuestras demostrar, en unas semanas, que hay mimbres para dar el salto al siguiente escalón competitivo y que, en la práctica, el escenario puede ser muy distinto.

La prelista de España para el Mundial femenino

Porteras: Cata Coll, Elena Lete, Misa Rodríguez y Enith Salon.

Defensas: Ivana Andrés, Ona Batlle, Olga Carmona, Laia Codina, Jana Fernández, Rocío Gálvez, Sheila García, Ohiane Hernández e Irene Paredes.

Centrocampistas: Tere Abelleira, Fiamma Benítez, Aitana Bonmatí, Irene Guerrero, Jenni Hermoso, Maite Oroz, María Pérez, Alexia Putellas y Claudia Zornoza.

Delanteras: Mariona Caldentey, Marta Cardona, Athenea del Castillo, Inma Gabarro, Esther González, Eva Navarro, Salma Paralluelo y Alba Redondo.

