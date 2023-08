Grimaldo: “La temporada pasada hubiera tenido hueco en cualquier convocatoria de la selección”

Grimaldo durante su presentación con el Bayer Leverkusen (Bayer04)

Alejandro Grimaldo (Valencia, 1995) afronta una temporada marcada por la incertidumbre. Tras ocho años en los que se convirtió en el buque insignia del Benfica con 303 partidos jugados y nueve títulos ganados, decidió poner fin a su etapa en Lisboa para salir de su zona de confort en busca de nuevos desafíos. Su nombre estuvo vinculado con la Juventus, Borussia Dortmund y varios clubes ingleses. Sin embargo, una llamada telefónica le hizo decantarse por el Bayer Leverkusen. Más que la llamada, le convenció quién la efectuaba, que no era otro que Xabi Alonso.

El técnico español asumió el banquillo alemán a mediados de la pasada temporada, cuando el equipo ocupaba los puestos de descenso. Finalmente logró la clasificación para la Europa League. Su llegada no sólo ha mejorado deportivamente al Leverkusen, sino que la figura de Xabi le ha permitido seducir y fichar a futbolistas por los que antes no podía competir. “Ha sido clave para que yo esté aquí”, se sincera Grimaldo en Infobae España antes de debutar este sábado en la Bundesliga con un objetivo muy definido. “Quedar entre los cuatro primeros y molestar todo lo que podamos al Bayern”.

Pregunta. ¿Cómo va la adaptación a otra cultura, otra vida y estilo de juego?

Respuesta. Está yendo bien. Antes de venir creía que podía ser complicado por el clima y haber cambiado de equipo tras muchos años en el Benfica, pero he llegado y estoy muy contento. La ayuda de Xabi Alonso se ha notado. La adaptación va a poco a poco, pero estoy contento. Me junto mucho con Puerta y Palacios que hablan castellano. Estoy aprendiendo el idioma para que la adaptación sea total.

P. ¿Qué importancia ha tenido Xabi Alonso para que fichase por el Bayer Leverkusen?

R. Xabi Alonso ha sido clave para que yo llegase al Leverkusen. Apostó por mí. Me transmitió su confianza y lo que quería de mí. Además, el club ha cumplido su palabra. Me dijeron que harían un esfuerzo y han firmado jugadores de peso y con mucha calidad. Tenemos un gran equipo y un gran entrenador. Daremos mucho que hablar esta temporada.

P. ¿Qué referencias tenía del Xabi entrenador?

R. Después de la primera llamada me puse en contacto con otros jugadores a los que él había entrenado y me hablaron muy bien de su desempeño en el filial de la Real Sociedad. Además, el crecimiento del Bayer Leverkusen desde su llegada habla por sí solo. Me dijeron que era un grandísimo entrenador y ahora lo estoy comprobando en primera persona. Transmite su idea muy bien, y eso es lo más complicado. La tiene muy definida en su cabeza y es muy positiva tanto para el equipo como para mis características técnicas.

Alejandro Grimaldo durante la entrevista con Infobae España (Bayer Leverkusen)

P. En el Benfica se prolongaba en ataque con mucha frecuencia. ¿Xabi le ha pedido que lo haga más por dentro o por fuera?

R. Podemos jugar tanto con cuatro defensas como con cinco, variará en función del rival al que nos enfrentemos. Él me ha pedido que en ataque sea yo mismo. Que percuta por banda y que me meta por dentro Tenemos extremos muy rápidos y cuando abren el campo me permiten jugar por dentro para crear superioridad. Esa es la idea. Me siento cómodo porque siempre me ha gustado meterme por dentro.

P. ¿Cuál es el objetivo que se ha marcado el club para esta temporada?

R. Lo tenemos clarísimo. Estar entre los cuatro primeros y molestar todo lo que podamos al Bayern de Múnich. Con el nivel de jugadores y de entrenador que tenemos, debemos hacer una gran temporada y jugar Champions el curso que viene.

P. Hablemos de su salida del Benfica. ¿Por qué decidió marcharse del club en el que era una leyenda?

R. Quiero muchísimo al Benfica, es mi club y seguiré apoyándoles, pero creo que necesitaba un cambio. Llevaba muchos años allí y sentía que era el momento de un cambio de aires y probar en otra liga diferentes.

P. Pero abandona un equipo que juega Champions por otro que no.

R. A pesar de que este año no jugamos Champions, estoy en un equipo de Champions. Tenemos plantilla para estar el año que viene ahí, pero esta temporada lucharemos por hacer una buena Europa League. Estoy muy contento con la decisión. Es verdad que había muchos equipos interesados, pero a veces según al club que vayas no conoces si el entrenador realmente quiere contar contigo. Xabi me transmitió la confianza desde el primer momento y el club apostó muy fuerte por mí. No podía rechazar esta oportunidad, tenía que dar este paso para seguir creciendo como jugador.

P. ¿Cree que compitiendo en el Leverkusen podría ir convocado con la selección?

R. Es uno de los motivos que me ha hecho venir a una de las cuatro mejores ligas de Europa. Tal vez mi rendimiento en el Benfica no tenía tanta repercusión al ser la liga portuguesa, aunque también hice una gran Champions la temporada pasada. Estuve en el equipo ideal de la fase de grupos y conseguimos llegar hasta cuartos de final tras quedar primeros en la fase de grupos por delante del PSG y Juventus, pero al final los aficionados españoles lo que más consumen es el fútbol de su país. Venir a esta liga me permitirá demostrar que la cuestión no es la liga, sino el jugador.

P. ¿Siente que la pasada temporada merecía un hueco en alguna convocatoria?

R. Sí. Creo que el año pasado hubiera tenido hueco en cualquier convocatoria porque estaba en el mejor nivel de mi carrera y con una regularidad muy alta. Los jugadores que fueron también se lo merecían. En mi posición hay mucha competencia, es una de las más complicadas para entrar. Seguiré buscando la oportunidad para demostrar que puedo estar ahí.

P. Hablemos del club en el que se formó, el Barça. Han subido al primer equipo futbolistas muy jóvenes como Pedri, Gavi, Balde... ¿Cómo se gestiona el éxito tan prematuro?

R. Es una de las cosas más complicadas del fútbol. Siempre es importante tener alguien cerca que te apoyo y guie. Eso lo gestiona bien el club. En mi caso, subí muy rápido al filial y con 19 años me sentía capaz de dar ese salto al primer equipo. En ese momento Jordi Alba estaba a un gran final y me tuve que marchar a Benfica. Fue una decisión muy buena, un acierto total. Crecí muchísimo como jugador en un club histórico, he disfrutado muchísimo allí.

P. Se habló también de un posible regreso

R. Siempre se ha especulado con mi vuelta al Barça, pero el Benfica es un club muy difícil a la hora de vender jugadores. Son duros negociando y siempre fue complicado que los demás clubes llegaran a las cifras que pedían. Yo estaba a gusto allí también, apostaron por mí.

