Sandro Rey, el polémico vidente que pasó de estar en el ‘prime time’ de Mediaset al destierro: “Me vetaron de Telecinco”

Sandro rey en la gala 'Gran Hermano VIP' de 2015.

La historia televisiva de España guarda consigo grandes personajes que han pasado a formar parte del imaginario colectivo español. Uno de ellos es el polémico vidente Sandro Rey, quien apareció por primera vez en La Sexta en 2010.

Aunque sus primeras participaciones en televisión fueron para hablar sobre el futuro, pronto se convirtió en una celebridad. En 2014, fue uno de los concursantes más populares de la segunda edición de Mira quién salta. No obstante, su gran salto a la fama fue en 2015, cuando el adivino participó en el reality Gran Hermano VIP. Su relevancia mediática fue tal que él mismo se autodenominó como El rey del trending topic.

El éxito del vidente durante su paso por el programa de Telecinco le permitió probar suerte en otras disciplinas artísticas, como la música. Sandro Rey tuvo una llamativa, aunque corta, trayectoria como cantante. Su música se enmarcaba en el género de la electrónica y su gran debut tuvo lugar con el tema Lagarta, estrenado en 2017.

Sandro Rey en el 'videoclip' de la canción 'Lagarta'.

Sin embargo, parece que lejos ha quedado aquella etapa dorada donde su rostro era uno de los más aclamados en el prime time de Mediaset. Según ha comentado a El Mundo su vida ha dado un gran cambio, aunque sigue haciendo sus pinitos en la pequeña pantalla en horario de madrugada. “Tengo mi propio programa completo. Se llama El futuro en tu mano y se emite en los canales nacionales de la TDT”, ha asegurado al mencionado periódico.

Y, al parecer, tiene una gran popularidad, pues, según él, ha llegado a tener una audiencia de “100.000 personas en un solo día”. Tal y como afirma, El futuro en tu mano, “se ve más que muchos espacios de muchas cadenas. Además, estoy dos días en directo en la web de El futuro en tu mano lunes y viernes”.

Desterrado de Telecinco

Sandro Rey, quien durante el confinamiento dijo adiós a su característica melena larga, empezó sus primeras andanzas por el mundo televisivo de la mano de cadenas locales. Sin embargo, su meta era salir en las “grandes televisiones”. De acuerdo con lo que ha relatado a El Mundo, se presentó a un casting en Barcelona para trabajar. Sorprendentemente, fue contratado por la cadena. Aunque sus inicios no fueron como él esperaba, pues tan solo trabajaba un día a la semana, pronto adquirió una gran popularidad. “A los cuatro meses ya estaba haciendo triplete en varias cadenas”, ha asegurado.

El clarividente ha expresado que fue contactado para participar en Mira quién baila porque “arrastraba mucha audiencia”. Sin embargo, para él es una etapa agridulce. Aunque llegó sin saber nadar, pronto adquirió ciertas destrezas que le permitieron hacer “un buen concurso”. “Le gustaba mucho a la gente y a la gente le gustaba mi bañador. Fui trending topic durante todo el programa, aunque eso es algo que he logrado siempre, incluso con mis programas de madrugada.”, ha afirmado el vidente.

Sandro Rey en 'Mira quién salta'.

“Pasábamos más tiempo en el fisio que en la piscina, porque los entrenamientos incluían tirarse 30 o 40 veces por los trampolines. Además, firmamos un contrato que decía: ‘Si a usted le pasa cualquier accidente o fallece, es su culpa’. Ya te digo, eso no está pagado con nada”, ha dicho firmemente al diario.

De su paso por Gran Hermano VIP guarda una sensación similar. A pesar de que solo estuvo tres semanas, recuerda esta experiencia como “una cárcel”. “Estás 24 horas ahí, con cámaras, vives en tensión... Por eso no iría a Supervivientes. Allí la gente lo pasa mal y yo no tengo esa necesidad. Eso es para gente que necesita el dinero”, ha dicho.

El tarot de Sandro Rey en Telecinco.

Desde hace un par de años, el clarividente ha dejado de estar presente en Telecinco. Sin embargo, es una cadena a la que le gustaría volver. Esta vez, teniendo su propio espacio y haciendo gala de su programa. “Si yo pudiera hacer mi programa de madrugada en Mediaset claro que lo haría. Estaría encantado y estoy segurísimo de que funcionaría. Mira, yo le garantizo a Mediaset que, si me llaman, yo logro hacer un programa de gran audiencia. No como el de Cristina Tárrega. Ese es un programa copiado de otros programas. Durará dos telediarios. Tiene un 8% de share. Es nefasto”, ha sentenciado durante la entrevista.

No obstante, la gran popularidad y éxito que vivió Sandro Rey en Telecinco llegó a su fin, según él, por culpa de terceras personas. “Si hoy no estoy en Mediaset es porque ciertas personas me cerraron las puertas. Hablo de Jorge Javier y de Belén Rodríguez, por ejemplo. A mí ellos me vetaron de Telecinco”, ha asegurado a El Mundo.

De acuerdo con sus declaraciones, Jorge Javier Vázquez decía que él “era la persona más mala del mundo después de Zapatero”. “Ahora ahí está, en el sofá, con la mantita. Le auguro un futuro largo allí, con ese burro en su jardín, mirando el cielo o la tele. Y si hablamos de personas malas, ahí está Belén Rodríguez. Ella me metió al congelador. Eso pertenece a la magia negra. De hecho, ella lo reconoció en un Deluxe. ¿Y sabes qué le pasó al día siguiente? Se cayó en la bañera y se rompió la tibia y el peroné. La gente que juega con fuego se quema”, ha zanjado.

