Muere la periodista María Bretón en un accidente cuando iba de camino a su trabajo en el programa ‘Conexión Asturias’

María Bretón, en una fotografía de sus redes sociales.

El programa Conexión Asturias, que se emite cada tarde en la televisión pública asturiana, ha sufrido una dura e inesperada pérdida. La periodista María Bretón, que trabajaba como coordinadora de contenidos del formato, ha muerto este jueves tras sufrir un accidente de tráfico mientras se dirigía a la redacción para comenzar su jornada.

Marco Rodríguez, presentador del programa, anunciaba en directo la dramática noticia al comienzo de la emisión. “Hoy no tenemos escaleta porque María, de camino a nuestra redacción, se nos ha ido en un accidente”, lamentaba.

El comunicador afirmaba que todos los miembros del equipo se encontraban “consternados” por la muerte de su compañera. “Ustedes tienen que entender que estamos en estado de shock”, añadía mientras los trabajadores del programa le acompañaban en plató.

“Conexión Asturias nació hace 17 años con el motivo, único y exclusivo, de entretenerles, de divertirles. Hoy es imposible. Todavía no asimilamos lo que ha sucedido, pero comprenderán que hoy no podemos entretenerles porque estamos muy, muy dolidos. De hecho, aún no nos damos cuenta de lo que ha sucedido”, prosiguió Rodríguez.

El equipo de 'Conexión Asturias', anunciando la muerte de María Bretón. (RTPA)

Posteriormente, la RTPA informaba en su web de que el coche en el que viajaba la periodista había colisionado frontalmente contra otro vehículo a las 13:30 horas en la carretera de Olloniego. Bretón falleció en el acto, mientras que el otro conductor permanece ingresado en el hospital.

“María Bretón invadió el carril contrario”

Este viernes, la persona que iba en el otro vehículo se ha pronunciado en sus redes sociales para dar más detalles del suceso. Se trata, además, de otra figura conocida en Asturias, pues el conductor del otro coche implicado en la colisión mortal es Faustino Zapico Álvarez, fundador y secretario general de Izquierda Asturiana.

Zapico ha desvelado que tiene un pulmón perforado, dos costillas rotas y una pierna fracturada por varios sitios. Además, asegura que fue el coche de María Bretón el que “por causas desconocidas, invadió el carril contrario”, y aprovecha pare enviar sus condolencias a los seres queridos de la difunta periodista.

