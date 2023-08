La nueva película de Hayao Miyazaki inaugurará el Festival de San Sebastián

Hayao Miyazaki y la única imagen que hay de su nueva película (Studio Ghibli, AFP)

Había mucha expectación por saber si algún festival internacional programaría el que sin duda es el mayor acontecimiento dentro del mundo de la animación contemporánea, la que parece ser la despedida del director japonés más importante dentro de un género que se él mismo se encargó de renovar gracias a su genio imaginativo.

La incógnita se ha despejado, será el Festival de San Sebastián el que ha conseguido que la película The Boy and the Heron dentro de su programación y que tenga el lugar insigne que merece: la inauguración la 71 edición del certamen en lo que se prevé que sea una sesión mítica. El film será proyectado en el Auditorio del Kursaal el 22 de septiembre tras la gala de inauguración y dará el pistoletazo de salida a una edición cargada de contenidos, de estrenos tanto nacionales como latinoamericanos y del resto del mundo.

Una festival que siempre ha apoyado la animación

El festival siempre ha mantenido una relación muy especial con el cine de animación. En 2015 acogió en la Sección Oficial El niño y la bestia, de Mamuru Hosoda, que más tarde también estaría presente con Mirai, mi hermana pequeña. También se han podido ver obras de Makoto Shinkai como Your Name o Fireworks, dirigida por Akiyuki Shinbu y Nobuyuki Taeuchi.

¿Cómo vives?, de Studio Ghibli.

De Hayao Miyazaki se había proyectado en la sección Perlas la que hasta el momento parecía ser su última obra, la muy personal El viento se levanta. Fue en 2013 y desde entonces había permanecido inactivo, retirado, hasta que dio la sorpresa: haría una película más en la que volvería a la fantasía y que constituiría el colofón de su carrera.

Hayao Miyazaki alcanzó el gran logró de ser el primer director de animación que ganaba el máximo galardón en un Festival de Clase A, como es el de Berlín, alzándose con el Oso de Oro gracias a El viaje de Chihiro y dotando gracias a este premio de prestigio a una disciplina que ya no sería jamás considerada como ‘dibujos animados’, sino igualándose en consideración a las películas convencionales en imagen real.

Una película que sigue siendo un misterio

A pesar de que ya está estrenada en Japón, todavía existe un enorme secretismo en torno a The Boy and the Hero. No hubo ningún tipo de promoción, sin tráiler, sin imágenes, sin apenas información. Rápidamente se convirtió en un auténtico suceso consiguiendo en apenas dos días más de 13 millones de dólares.

¿Cómo vives? ya es un éxito en Japón. Esta es una de sus primeras imágenes

Con esta estrategia el director quería que el espectador recuperase la magia y el misterio de acercarse a una película sin información, algo que considera que se ha perdido en nuestros tiempos. Así que de esa manera, casi vírgenes podrán ver los espectadores del festival de San Sebastián esta película del autor de la mítica Mi amigo Totoro con la que, al parecer, guardará algunas similitudes, ya que vuelve a centrarse en la infancia, en el sentimiento de orfandad y en un animal de propiedades mitológicas inesperadas.

