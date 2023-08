Feijóo no destapa sus cartas en el Congreso a expensas de saber si estará en el Gobierno o en la oposición

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo junto a la secretaria general Cuca Gamarra (EFE/ Mariscal)

Este jueves es un día decisivo para esta XV Legislatura: se constituyen las Cortes con la incertidumbre sobre cuál será la disposición de la Mesa del Congreso. El PP se ha decantado por Cuca Gamarra para la presidencia de este órgano, y por Pedro Rollán para el Senado. El PSOE ha hecho lo propio: ha propuesto a Francina Armengol para el Congreso y a Guillermo Fernández-Vara para la vicepresidencia del Senado.

Además, ha anunciado que mantendrá a Patxi López y a Eva Granados como portavoces parlamentarios, unos nombres que non han ofrecido los populares. En la reunión de este miércoles con sus diputados y senadores solo han desvelado quiénes serán los miembros de la Mesa. Aun así, el PP tampoco ha fijado las posiciones que ocuparán.

Todo esto responde a una estrategia para no destapar sus cartas antes de tener más claridad sobre lo que pasará en esta próxima legislatura. Así lo aseguran fuentes del partido, que argumentan que no es lo mismo “ser gobierno que oposición”. A partir de este jueves, tienen cinco días para anunciar quiénes van a ser sus portavoces parlamentarios.

Mañana sabrán la posición de Junts para la Mesa del Congreso, que podría determinar su voto en una eventual investidura de Pedro Sánchez, es decir, si habrá una mayoría progresista o de derechas. Hasta el momento, hay empate a 171 diputados, una situación que se mantendría así si Junts se abstiene o vota nulo. En este caso, la posición de Coalición Canaria sería decisiva.

En la reunión con sus diputados y senadores, Feijóo aseguró que el PP tiene comprometidos “171 o 172″ escaños, sin dar por cerrada la posición de CC. En el mismo discurso, el líder del PP subrayó la responsabilidad del partido de dotar a España de un gobierno “que gobierne, no que resista” y con capacidad de llegar a “acuerdos amplios” que puedan poner en marcha esta nueva legislatura.

Feijóo ha dicho que no tiene ninguna duda de que el Rey le encargará la investidura, aunque no ha descartado la repetición electoral. De hecho, ha asegurado que España merece un Gobierno con una mayoría constitucional “muy amplia”, y ha destacado los resultados no solo del 23-J, sino del 28-M, donde el PP tiñó el mapa territorial de azul y conformó la mayoría de gobiernos, muchos con mayoría absoluta.

