Votación de la Mesa del Congreso, en directo | Yolanda Díaz separa las negociaciones de la Mesa de las del Gobierno

Yolanda Díaz separa las negociaciones de la Mesa de las del Gobierno

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha separado este jueves las negociaciones para la Mesa del Congreso de las conversaciones para la investidura. Lo ha dicho en una entrevista en la Cadena SER tras conocerse el preacuerdo de Junts con el PSOE para la presidencia de la Mesa, y otro acuerdo de ERC al respecto. Díaz no ha desvelado más detalles , pero ha afirmado que las conversaciones se prolongaron hasta la madrugada y se retomaron esta mañana muy temprano.

Respecto a las conversaciones para la investidura, Díaz ha reconocido que serán muy “complejas” y difíciles, pero hay que ser “valientes” y tener una visión “democrática para arreglar los problemas que existen”. “Hay un problema real, un conflicto político, lo he dicho siempre”, ha destacado.

No ha descartado la posibilidad de una amnistía, de hecho, ha señalado que su opinión, como la de muchos juristas, es que esta medida es legal y constitucional. “Las leyes cuando cuentan con mayorías salen adelante, y como he votado lo que he votado, conocen mi opinión”, ha precisado. “Muchas cosas se pueden hacer, pero con la convicción de avanzar en democracia”, ha zanjado.