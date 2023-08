Militao se retira lesionado y entre lágrimas del primer partido de LaLiga contra el Athletic de Bilbao

Soccer Football - Spain - LaLiga - Athletic Bilbao v Real Madrid - San Mames, Bilbao, Spain - August 12, 2023 Real Madrid's Eder Militao walks off the pitch after sustains an injury as Jude Bellingham looks on REUTERS/Vincent West

Saltan las alarmas en el banquillo blanco. El jugador del Real Madrid, Eder Militao, se ha retirado lesionado al poco de comenzar la segunda parte del partido que enfrenta al equipo de Carlo Ancelotti con el Athletic Club en Bilbao. El brasileño no ha pedido evitar las lágrimas al abandonar el campo dirección a la zona de banquillo. En concreto, el defensa se ha hecho daño en su rodilla derecha. Hasta el momento no se conoce la gravedad de la lesión, aunque el jugador no ha podido continuar el encuentro y ha sido sustituido.

El central brasileño ha sufrido la lesión en una acción fortuita cuando en la presión a Oihan Sancet ha resbalado su pie de apoyo, el izquierdo, en el momento de clavar en el césped la pierna derecha. Y es que, en el marcaje al jugador rojiblanco, el Militao se hizo un gesto extraño que le desequilibró. Al instante el defensa blanco ya mostraba signos de dolor, por lo que la asistencia sanitaria saltó inmediatamente al campo.

El propio jugador, así como sus compañeros e incluso los rivales, lo sabían. No iba a poder continuar el encuentro. Tras ser atendido sobre el césped, se ha retirado del campo por su propio pie en el minuto 50 ayudado por uno de los asistentes del equipo blanco, entre lágrimas y aplaudido por el público de ‘La Catedral’. Quien ha entrado al campo para ocupar su puesto ha sido Antonio Rüdiger.

Tras el final del partido, el técnico blanco, Carlo Ancelotti, explicó que Militao “ha sufrido un esguince de rodilla que no tiene buena pinta”. “Lo vamos a evaluar en las próximas horas y esperemos que no sea nada grave”, confió el técnico italiano.

Un inicio de La Liga marcado por las lesiones

Esta lesión se suma a la del guardameta belga, Thibaut Courtois, quien el jueves tuvo que abandonar el entrenamiento del Real Madrid de forma prematura al sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El club blanco emitió un comunicado al respecto, en el que explicaba: “Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Thibaut Courtois se le ha diagnosticado una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. El jugador será intervenido quirúrgicamente en los próximos días”.

Aunque esta no ha sido la única lesión que ha habido en el banquillo de Carlo Ancelotti. El turco Arda Güler, uno de los refuerzos llegados al Real Madrid este verano procedente del Fenerbahce, sufre una lesión en el menisco interno de la rodilla derecha.

