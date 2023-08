Kroos y su indirecta muy directa sobre Mbappé: hay animales de por medio

Toni Kroos en una rueda de prensa (REUTERS/Juan Medina)

Kylian Mbappé no deja de acaparar la atención generalizada. Las cada vez mayores dudas que arroja su continuidad en el PSG le han convertido en el protagonista indiscutible del mercado de fichajes, con el Real Madrid como destino más probable en el caso de que abandone París. El deseo inicial del futbolista era recalar en la capital española a coste cero en verano de 2024, pero todo puede cambiar por la negativa de su actual club a dejarle marchar gratis.

Ahora mismo, desde Catar tienen muy claro que Mbappé sólo podrá abandonar la disciplina del campeón francés si se cierra un traspaso bastante cuantioso por él. De ahí que se le haya apartado de la dinámica del primer equipo, abocándole al ostracismo junto al resto de descartados de la plantilla. Incluso está sobre la mesa el planteamiento de dejarle todo el año en la grada, si es que sigue en el PSG, como castigo por no renovar (a pesar de que la ley impide este movimiento).

Kylian Mbappé en una foto de archivo (EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON)

Mientras se resuelve si se solucionan las cosas entre la directiva y el jugador o si se produce la salida de la estrella, en el Madrid esperan acontecimientos sin sobresaltos. Lo cual no quita para que se den guiños evidentes hacia Mbappé desde el vestuario del que podría ser su nuevo destino. La foto que Rodrygo y la perla de Bondy se hicieron hace unos días en Cerdeña, de fiesta, ya revolucionó el gallinero lo suyo. Una expectación que tampoco ha contribuido a rebajar, en este caso, Toni Kroos.

Kroos calienta el culebrón de Mbappé

El centrocampista alemán, uno de los veteranos insignes del Madrid, ha hablado del hombre del momento, aunque sin mencionarlo directamente. Lo ha hecho en el último episodio del podcast que tiene junto a su hermano, Einfach mal Luppen. Durante el mismo, Kroos aprovechó una confesión personal para lanzar una indirecta bastante directa relativa a Mbappé.

“Tengo un nuevo perro. ¿Qué pasa con las tortugas? No me olvido de ellas, pero todavía no han llegado. Siguen en la planificación, un nuevo perro no significa que no vayan a llegar las tortugas. Eso está claro. Llegarán”, bromeó uno de los líderes de la caseta de los blancos. La referencia no pudo ser más cristalina, ya que es de sobra conocido, a estas alturas, que los motes con los que se apoda popularmente a Mbappé son Tortuga Ninja y Donatello.

Toni Kroos celebra un triunfo del Real Madrid (REUTERS/Isabel Infantes)

De hecho, la abreviatura para referirse al campeón del mundo en las redes sociales es, simple y llanamente, el emoticono de la tortuga. Se le adjudicó el apelativo cuando llegó al PSG y ya no le abandonará. Tanto si sigue allí como si le da un nuevo rumbo a su carrera.

