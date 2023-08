Feijóo no se rinde: se agarra al ‘escaño 137’ y lo vende como garantía de éxito

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la LXXI Festa do Albariño celebrado en Cambados, Pontevedra, este domingo. (EFE/Salvador Sas)

Alberto Núñez Feijóo no se rinde. Las cuentas, de momento, no salen. No hay garantía de éxito de una posible investidura, y todavía menos después de que este lunes el PNV reiterara su rechazo a favorecer un posible gobierno del líder de los populares. A los vascos no les ha convencido ni el hecho de que Vox se mostrara dispuesto a apoyar al PP incluso sin entrar en el ejecutivo. Lo único que le queda al dirigente gallego es el apoyo del único diputado de UPN —ya confirmado—, negociar con Coalición Canaria —este lunes han empezado las negociaciones— y agarrarse al escaño 137 después del impulso de la Junta Electoral Central (JEC).

“Feijóo hará lo posible por ampliar sus apoyos en los próximos días y por conseguir que el Congreso de los Diputados le invista presidente en caso de que el rey le proponga formar gobierno como ganador de las elecciones generales”, aseguran fuentes del PP, optimistas después de que la JEC haya denegado al PSOE la revisión de 30.200 votos nulos en Madrid. El PP mantiene los 137 escaños y Pedro Sánchez tendrá que resistir con 121.

“Feijóo está a cinco escaños de armar una mayoría para un gobierno en solitario y Sánchez sólo podría evitarla si, tras perder las elecciones, intenta lo que nunca nadie ha hecho: optar a una investidura tras ser derrotado y optando para ello al apoyo de todos y cada uno de los partidos nacionalistas o independentistas de nuestro país”, insisten desde Génova.

Y es que esta es la única solución posible para evitar una nueva convocatoria a las urnas. Actualmente existe un empate en 171 escaños entre los bloques de la derecha y la izquierda: PP, Vox, Coalición Canaria y UPN frente al PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y PNV. Todo queda en manos de Junts.

Desde el PP presumen que Feijóo ha logrado el mejor porcentaje de voto para el Partido Popular desde 2011. Ha logrado subir 48 escaños y se ha convertido “en el primer presidente del PP que gana las generales a la primera y tras solo 16 meses en el cargo”, aseguran desde Génova, cerrando así filas con el gallego, por si quedaba alguna duda.

“Para ese mismo desafío, Pedro Sánchez tendría 50 escaños menos. Puede sumar 30 si en lugar de un Gobierno en solitario garantiza una coalición con los 18 partidos que conforman Sumar (entre los que están Podemos y el PCE). Pero para superar los que aún le separarían de Feijóo necesitaría los apoyos expresos del resto del arco parlamentario”, agregan.

“Feijóo no llega, y lo sabe”

Y mientras tanto, en el PSOE están tranquilos. El presidente en funciones ha disfrutado de unas vacaciones en Marruecos a las que se ha ido con los deberes hechos y seguro de que a su vuelta seguirá siendo el inquilino de Moncloa durante cuatro años más. “Feijóo sabe que no hay una mayoría en el Congreso para derogar los avances puestos en marcha, ni siquiera con su socio de la ultraderecha, con el que cada día está más vinculado en su proyecto de recortes y retroceso”, afirman fuentes de Ferraz.

“Feijóo sigue sin dar explicaciones sobre sus mentiras, sigue sin explicar su sobresueldo o sus vacaciones con Marcial Dorado”

Tras el varapalo de este lunes por parte de la JEC, el PSOE ataca a Feijóo por eludir el artículo 99 de la Constitución Española, que establece que “si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente”. Pero no se hace referencia a que tenga que gobernar la lista más votada, sino quien obtenga más apoyo de los parlamentarios. “Feijóo sabe lo que dice (este artíulo). Lo obvia en todas sus intervenciones, a pesar de llenarse la boca de constitucionalismo”, critican los socialistas. “Esto es lo que venimos diciendo desde el día de las elecciones, mientras, el PP y Feijóo parecen vivir en su Matrix particular”, añaden.

Por su parte, desde el PSOE aseguran que seguirán trabajando en los próximos días para “articular una mayoría en la que España siga creciendo, creando empleo y avanzando en derechos”. Por el momento, Sánchez sigue de vacaciones y este lunes ha llegado a Lanzarote después de pasar unos días por el continente africano. Se desconoce cuántos días permanecerá en la isla o si tendrá agenda pública.

“El proyecto de mentiras, maldades y manipulaciones de Feijóo ha fracasado. Sigue sin dar explicaciones sobre sus mentiras, sigue sin explicar su sobresueldo o sus vacaciones con Marcial Dorado, narcotraficante. Ha vinculado su destino a la ultraderecha”, concluyen desde Ferraz.

