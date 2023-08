Las imágenes de Daniel Sancho tras su detención por el asesinato y descuartizamiento de Edwin Arrieta

Daniel Sancho ha sido arrestado por la policía de Tailandia. En las imágenes, durante la recreación del crimen. (EFE/EPA/ROYAL THAI POLICE)

Apenas unas horas después de conocerse la presunta implicación de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, en el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, han comenzado a salir a la luz las primeras imágenes del joven.

Las instantáneas han sido compartidas por la Royal Thai Police, además de alguna cadena local, y en ellas se le puede ver en una actitud aparentemente tranquila. En las primeras que se han publicado se le puede ver en la habitación de su hotel, donde se estaba alojando y donde habría tenido lugar el crimen. Según el Bangkok Post, poco después de que Daniel recogiera a Edwin en el puerto local, habrían ido al hotel, donde el médico “quiso mantener relaciones sexuales” con él. Al negarse, en un “arrebato de ira”, el joven español le habría dado un puñetazo que hizo que la víctima cayera y perdiera el conocimiento tras darse con el borde de la bañera en la cabeza.

En las fotografías, a las que ha tenido acceso EFE, se le puede ver en la habitación de su hotel, custodiado por la policía. Además de verse a Daniel, también se aprecian diferentes bolsas de ‘evidencias’, es decir, pruebas recogidas en el cuarto. Durante el registro del alojamiento las autoridades se dieron cuenta de que el baño, la nevera y el fregadero estaban muy limpios, por lo que miraron en los desagües, donde había restos de pelos, grasa y sangre.

Confesión

Fue el propio Daniel Sancho el que puso en pista a los agentes. Horas antes de su autoinculpación, acudió a comisaría para denunciar la desaparición de su amigo. Los policías, tras investigar el caso y comprobar diferentes cámaras de seguridad, le detuvieron como sospechoso de su detención, algo que se confirmó con su confesión.

Un momento también captado por las cámaras y que ha sido compartido por un canal de la televisión tailandesa, en la que se le puede ver sentado frente a un escritorio en una comisaría, sin esposas y vestido con ropa oscura.

Reconstrucción

El joven, acompañado por varios agentes, ha reconstruido el asesinato y ha visitado los lugares en los que intentó deshacerse del cadáver del que era su amigo, a quien descuartizó. Las primeras alertas saltaron después de que uno de los recolectores de basura encontraran diferentes restos humanos dentro de un saco de fertilizante, eran partes seccionadas de un hombre -intestinos, nalgas y pene-. Tras una pequeña búsqueda, al día siguiente se encontró en el basurero una bolsa de plástico con partes de la pierna derecha, la camiseta, pantalón y calzoncillos de la víctima.

Además de esparcir restos por los vertederos, y según la reconstrucción, Sancho también habría comprado un kayak por 1.000 dólares a unas chicas con el que salió a navegar para arrojar al mar parte de los restos del cuerpo del cirujano colombiano. Ambas mujeres han sido interrogadas y han confirmado esta información.

Daniel Sancho ha sido arrestado por la policía de Tailandia. En las imágenes, durante la recreación del crimen. (EFE/EPA/ROYAL THAI POLICE)

Las últimas imágenes de Daniel Sancho difundidas por la Royal Thai Police están fechadas en este domingo 6 de agosto y en ellas se puede ver al joven vestido con camiseta negra, bermudas estampadas, gorra y gafas de sol. Han sido tomadas durante la recreación del crimen y aparece acompañado por varios agentes de policía. En una de ellas Daniel, que está esposado, señala con su mano derecha hacia una dirección.

Poco después, Daniel confesaba ser el autor del asesinato y desmembramiento del colombiano. Lo hacía en declaraciones a EFE, asegurando que “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, ha dicho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas y varios agentes en la comisaría de policía de Koh Phangan, donde se encuentra detenido.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio. Que hiciéramos cosas juntos, que fuéramos a México, Chile, Colombia, a abrir un restaurante. Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, ha añadido, desvelando así el que podría ser el móvil.

