Christian Gálvez y Patricia Pardo anuncian que van a ser padres y que llevan un año casados

MADRID, SPAIN - APRIL 27: Patricia Pardo and Christian Galvez attend the "Querer Foundation" Charity Dinner at El Jardín de La Máquina on April 27, 2023 in Madrid, Spain. (Photo by Borja B. Hojas/Getty Images)

Christian Gálvez y Patricia Pardo han desvelado dos sorprendentes novedades sobre su relación. Los presentadores de Mediaset, cuyo noviazgo se conocía en febrero de 2022, han revelado en sus redes sociales que están esperando a su primer hijo en común y que se casaron hace justo un año en una boda que no había trascendido hasta ahora, un doble anuncio que sin duda es una de las noticias del verano.

“Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé”, han escrito ambos comunicadores en una publicación conjunta en Instagram.

Christian Gálvez y Patricia Pardo, en una fotografía publicada en sus perfiles de Instagram.

“La unión de nuestras familias y nuestra fortaleza como pareja se han multiplicado con esta preciosa noticia. Gracias a todos los que respetáis nuestro deseo de vivirlo en la intimidad, celebráis nuestro amor y transmitís alegría y buenos sentimientos. Inmensamente agradecidos a la vida por llenar de LUZ este CAMINO que un día nos unió”, prosigue el mensaje, que concluye con una frase del libro El Principito: “Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad”.

Este bebé será el primer hijo para el presentador de 25 palabras, mientas que la conductora de El programa de Ana Rosa tiene otras dos hijas fruto de su anterior relación con el policía Francisco Márquez, del que se separó en el verano de 2021, pocos meses antes de que se conociera la ruptura de Gálvez y Almudena Cid tras 15 años juntos.

Tras la polémica separación del escritor y la exgimnasta, algunos medios apuntaron a que el detonante podía ser el deseo de Gálvez de ser padre, algo que la deportista no compartía. Sin embargo, la propia Almudena confesaba hace un año a Europa Press que siempre se ha planteado ser madre: “No descarto la maternidad. Es algo he tenido siempre en mente. Me gustaría, sí, siempre que llegue el momento y la persona”, aseguró.

Almudena Cid, en una entrevista. (YouTube)

Casualmente, hace unos días Almudena Cid concedía una entrevista al canal de Álex Fidalgo y hablaba de cómo superar una ruptura, relatando su propia experiencia: “Crees que en el destrozo se va todo. Todo tu ser, toda tu valía, que nadie te va a querer, que no vas a ser actriz, que no te va a llamar nadie... No me veía, porque pensé que no había futuro”.

En esa conversación, la actriz desvela que Christian Gálvez rompió con ella inesperadamente pese a que se acababa de construir una oficina frente a la casa en la que vivían y habían realizado una reforma en la vivienda. “¿En el mismo momento construyes y destruyes? No entendía”, asevera. Y añade: “Hay gente que actúa de forma encubierta. Si te dice una cosa, tú no vas a pensar lo contrario. En ese momento tú no ves nada de esto porque la información que tienes es contraria”.

