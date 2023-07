Los estrenos de Netflix en España en agosto: estas son las mejores series y películas

'Agent Stone', 'Heartstopper' o 'One Piece' son algunos de los grandes estrenos de agosto

Con el mes de julio dando sus últimos coletazos y agosto a la vuelta de la esquina, todas las miradas están puestas en qué es lo que nos deparará el nuevo mes estival. Mientras muchos aprovechan para irse de vacaciones y desconectar, las plataformas no descansan y Netflix no es diferente. Siempre fiel y dispuesta a entretener a la gente, esté de vacaciones o no, la creadora de series y películas promete dar muchas alegrías en agosto, con el regreso de series ya míticas y nuevos estrenos para sorprender y hacer más llevadero el calor.

Las series

Comenzando por aquello que ha llevado a Netflix a lo más alto, las series, agosto presenta grandes novedades para los seriéfilos. Ya desde el día 3 se estrenarán las segundas temporadas de dos series muy distintas pero de gran éxito. La más esperada es la de Heartstopper, retomará la historia de amor de Nick Nelson y Charlie Spring, dos jóvenes enamorados que tienen que pasar la prueba de fuego en cualquier relación, el tiempo. Por su parte, el mismo día llegará también la segunda parte de El abogado del Lincoln, la adaptación de las novelas de Michael Connelly sobre un abogado de gran prestigio que dirige todos sus casos desde la parte trasera de un coche.

A partir del día 10 de agosto tendremos Medicina letal, el título que se le ha otorgado a Painkiller en nuestro país. La serie retoma un tema tan controvertido y de rigurosa actualidad como es el de los opiáceos en Estados Unidos. Otras ficciones recientes como la serie Dopesick o la película Toda la belleza y el dolor se han acercado recientemente a esta cuestión, y ahora le toca a Netflix hacer lo propio con Peter Berg (Hancock, Friday Night Lights) tras las cámaras y Matthew Broderick o West Duchovny -la hija de David Duchovny y Téa Leoni- frente a ellas.

Mathhew Broderick en 'Medicina letal'

El plato fuerte de las series llegará el último día de agosto, con el estreno de One Piece. La adaptación a carne y hueso del manga de Eiichiro Oda es sin duda una de las series más esperadas, no ya del mes sino del año. Netflix tiene una complicada papeleta tras los intentos de reavivar el anime en acción real con Death Note y Cowboy Bebop pero buscará a la tercera la vencida con esta serie formada por jóvenes actores que tomará como punto de partida los inicios de Monkey D. Luffy y su tripulación para aventurarse a surcar los mares.

Las películas

Con respecto a las películas, se podría decir que el abanico es incluso más amplio y variado que en materia de series, aunque sigue contando con caras ya más que reconocidas de la plataforma que han aparecido en anteriores películas de Netflix como Gal Gadot (Alerta roja) o Adam Sandler (Criminales en el mar). Gal Gadot será precisamente la encargada de inaugurar el agosto cinéfilo con el estreno de Agente Stone el viernes 11. En ella, la protagonista de Wonder Woman dará vida a una escurridiza espía que tiene que salvar a su organización y al mundo del caos. Dirigida por Tom Harper, autor de celebradas películas indie como Wild Rose y director en episodios de series como Peaky Blinders, contará con Jamie Dornan (50 sombras de Grey) acompañando a Gadot en su misión.

El 18 será el turno de la animación, otra de las grandes apuestas de Netflix en los últimos tiempos como ya ha demostrado con el reciente éxito de una gran película como Nimona. El rey mono nos traerá a la gran pantalla una vieja leyenda china en forma animada con la dirección de Anthony Stacchi (Los Boxtrolls, Colegas en el bosque). España también tendrá su parte de protagonismo este mes con el estreno de El club de los lectores criminales, el debut en solitario de Carlos Alonso que contará con Veki Velilla (Mi amor perdido) o Priscilla Delgado (Los protegidos) en su reparto. Al más puro estilo de Sé lo que hicisteis el último verano, narrará la cuenta atrás de un grupo de jóvenes amenazados por un escritor de terror.

Por último, pero no menos importante, encontramos dos películas para el 25 de agosto, Lift y Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá. La primera es una cinta de acción a cargo de F. Gary Gray (Un ciudadano ejemplar, Straight Outta Compton) sobre un grupo de ladrones que llevan a cabo un atraco en pleno vuelo, y que contará con Kevin Hart encabezando un reparto en el que también está Úrsula Corberó. Por su parte, Adam Sandler regresa a Netflix y lo hace con toda su familia detrás, pues aparecen sus hijas y su mujer Jackie, habitual en sus películas pero nunca haciendo de su esposa. En Ni de coña estás invitada a mi bat mitsvá se nos cuenta la historia de Stacey Friedman, una joven judía interpretada por la propia hija de Sandler, Sunny Sandler. En conclusión, hay películas y series de sobra para disfrutar el verano, y lo que queda de él.

