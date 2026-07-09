Tarifa de la luz en España este viernes

El precio de la electricidad cambia cada hora (Europa Press)

Estos son los precios de energía eléctrica en el país. Las tarifas más caras y más baratas de este viernes 10 de julio.

El precio de la energía eléctrica varía cada 24 horas por lo que es importante mantenerse actualizado sobre su valor para que no te tome por sorpresa.

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Precio del servicio de energía eléctrica

El servicio eléctrico tendrá un precio media en territorio español de 117.85 euros por megavatio hora parahoy, según los datos del OMIE.

El órgano regulador señaló que el precio máximo del servicio eléctrico alcanzará los 168.0 euros por megavatio hora.

En contraste, el precio más bajo de la energía eléctrica en el país será de 37.36 euros por megavatio hora.

La tarifa de la electricidad cada hora

El precio medio, máximo y mínimo de la electricidad (Europa Press)

A lo largo de este día, la tarifa del servicio eléctrico por hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, el precio de la electricidad será de 153.66 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, la tarifa de la luz será de 146.77 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, el precio de la luz será de 150.74 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 155.09 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la electricidad será de 153.68 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, el precio de la luz será de 150.89 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 147.32 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, el precio de la electricidad será de 152.62 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 136.71 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa de la luz será de 120.32 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 93.42 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 78.2 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la luz será de 57.8 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, el precio de la electricidad será de 37.36 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, la tarifa de la luz será de 40.95 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 59.1 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 68.55 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 78.82 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.47 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 111.17 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 150.09 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio de la luz será de 166.66 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 168.0 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, la tarifa de la luz será de 160.05 euros por megavatio hora.