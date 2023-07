Elecciones Generales en España 23-J | Ganadores y perdedores de una noche electoral de infarto

Después de una jornada electoral siempre hay ganadores y de los otros, aunque al final del día no siempre son los esperados. Las elecciones de este 23-J serán recordadas como las más reñidas en la historia democrática española no solo por sus resultados sino por lo inesperado de los mismos. Sin dudas, los vencedores y perdedores de la noche no son los que se preveían.

Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, saluda a los militantes y simpatizantes socialistas que han acudido a la sede del PSOE, durante el seguimiento de la noche electoral de los comicios generales de este domingo en España. EFE/Rodrigo Jiménez

El hasta ahora presidente de España ha hecho gala, por enésima vez, de su capacidad de resistencia y, a pesar de que el PSOE no ha ganado las elecciones, Sánchez es uno de los grandes triunfadores de la noche electoral. La jugada de adelantar las elecciones tras la debacle en las autonómicas y municipales le ha salido bien y, previsiblemente, podrá seguir al frente de la Moncloa. Eso sí, deberá -otra vez- hacer malabares con los apoyos de las fuerzas regionalistas.

Alberto Núñez Feijóo

Spain's opposition People's Party leader Alberto Nunez Feijoo applauds during the general election, in Madrid, Spain, July 24, 2023. REUTERS/Juan Medina

El Partido Popular gana las elecciones, pero Alberto Núñez Feijóo es el gran perdedor de la jornada electoral. El líder de la formación conservadora esperaba, tal como auguraban la mayoría de encuestas, un triunfo incontestable que lo catapultaron directamente a la Moncloa sin tener que ceder mucho a Vox. Nada más lejos de la realidad: el PP gana 47 escaños hasta los 136 diputados, lo que le sitúa en una posición muy difícil para conseguir gobernar.

Santiago Abascal

Spain's far-right Vox party leader Santiago Abascal looks on as he delivers a speech during the general election, outside the party's headquarters, in Madrid, Spain, July 23, 2023. REUTERS/Vincent West

El crecimiento del Partido Popular se ha llevado por delante las expectativas electorales de Vox. La formación de Santiago Abascal ha perdido 19 escaños con respecto a los comicios de 2019, con una fuerte caída en Madrid que lo lleva hasta la cuarta plaza. Además, tampoco podrá sumar con el PP para formar gobierno y si bien conserva, por los pelos, el puesto de tercera fuerza política a nivel general, la ultraderecha no tiene nada para festejar con su electorado.

Yolanda Díaz

Spain's left-wing Sumar leader Yolanda Diaz speaks during the general election, at the party headquarters in Madrid, Spain, July 23, 2023. REUTERS/Violeta Santos Moura

La izquierda a la izquierda del PSOE ha aguantado. Por más que Sumar no ha podido reflejar en votos la aprobación de la figura de su líder de la que daban cuenta todas las encuestas, el partido heredero de Podemos es uno de los ganadores de estas elecciones. Cierto es que la formación en la que se han aglutinado todos los partidos de izquierda más allá del socialismo han obtenido menos escaños que los conseguidos por Unidas Podemos hace cuatro años, pero ha conseguido muy buenos resultados en Cataluña y Madrid, donde se ha posicionado como segundo y tercer partido más votado, respectivamente.

Arnaldo Otegi

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, celebra los resultados electorales en su sede de San Sebastián, donde han analizado si han cumplido su objetivo de avanzar en la disputa de la hegemonía electoral vasca con el PNV y si mantiene un grupo propio en el Congreso de los Diputados. EFE/ Javier Etxezarreta

La izquierda abertzale es el otro gran triunfador de la jornada electoral. Bildu ha dado el sorpasso al PNV y será el partido vasco que más escaños tendrá en el Congreso de los Diputados. La formación liderada por Arnaldo Ortegi, a pesar de que él no puede ser candidato, consigue hacerse con cinco escaños en el País Vasco y uno en Navarra.

Gabriel Rufián

El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián, junto al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (i), el presidente del partido, Oriol Junqueras (2i), y la número dos de la candidatura, Teresa Jordà (d), comparece para valorar los resultados electorales de las elecciones generales que se han celebrado este domingo en las que la ERC ha perdido seis escaños. EFE/Alejandro García

La izquierda independentista de Cataluña ha salido muy mal parada tras estas elecciones y ha perdido prácticamente la mitad de los diputados que tenía hasta ahora en Madrid, pasado de 13 a 7 escaños. El batacazo de Esquerra Republicana es de tal magnitud que ha quedado como cuarta fuerza en Cataluña, por detrás de PSOE, Sumar y el Partido Popular.

Diego Loras

El candidato de Teruel Existe al Congreso por la provincia, Diego Loras, en su sede. (TERUEL EXISTE)

La España Vaciada es otra de los grandes perdedores de estas elecciones. Diego Loras, el candidato de Teruel Existe en reemplazo de Tomás Guitarte, no ha logrado repetir el éxito de las elecciones de 2019 y pierde el único representante que tenía en el Congreso. La polarización de estos comicios ha concentrado el voto en los grandes partidos, perjudicando a las pequeñas formaciones regionales.

Isabel Díaz Ayuso

El presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, participa en un acto electoral celebrado en Madrid. EFE/ Juanjo Martín

La presidenta de la Comunidad de Madrid no se jugaba nada estas elecciones, pero es posiblemente la única dirigente del Partido Popular que ha salido reforzada este 23-J. Durante el discurso de victoria de Feijóo, los militantes conservadores solo corearon otro nombre a parte del candidato a presidente: “Ayuso, Ayuso, Ayuso”, gritaban al unísono quienes se acercaron a la sede de Génova. La madrileña, muy compungida por el resultado electoral, solo sonrío para agradecer a sus fieles.

Seguir leyendo: