Los partidos independentistas no se lo pondrá fácil a Sánchez: “No le haremos presidente a cambio de nada”

Una vez pasado el 23-J comienza una intensa etapa de negociaciones y pactos. Si Pedro Sánchez quiere revalidar su Gobierno está claro que va a tener que convencer a los partidos independentistas catalanes y a los vascos, a los que necesitará en una posible investidura para que, al menos, se abstengan. Pero, desde Junts ya le han avisado que no le saldrá gratis su apoyo. Tanto ERC como Junts han logrado siete escaños —frente a los 13 u 8 que obtuviero, respectivamente en 2019— mientras que EH Bildu se ha quedado en seis y el PNV, también decisivo, en cinco.

“No me temblará en absoluto el pulso en seguir manteniendo la posición. No haremos presidente a Sánchez a cambio de nada. Nuestra prioridad es Cataluña, no es la gobernabilidad del Estado. No nos moveremos ni un milímetro. Nosotros sí tenemos memoria”, ha sentenciado la candidata de Junts, Miriam Nogueras, en tras conocer los resultados. Y también Gabriel Rufián le ha mandado un mensaje al candidato socialista para dejarle claro que les necesita: “Podemos decantar la balanza”, ha insistido.

“Si quieren gobernar su país tendrán que respetar el nuestro”

Ambos partidos son consciente de la “fuerza” que tienen y que son imprescindibles para el PSOE. “Cataluña o Vox. Este es el dilema para Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Si quieren gobernar su país tendrán que respetar el nuestro”, ha asegurado el líder de los republicanos desde el pabellón de la Estació del Nord de Barcelona, donde los republicanos han seguido la noche electoral.

Reconciliación ERC-Junts

Para Rufían sería un “fracaso” que los partidos independentistas —ERC y Junts— no se pusieran de acuerdo para elaborar una lista de exigencias y decidir de forma conjunta si revalidan el Gobierno de coalición. De hecho, ambos partidos buscan una reconciliación. Nogueras ha asegurado que espera que estos resultados supongan una oportunidad para abrir “una etapa por rel cambio” en Cataluña y así, recuperar la unidad, ha apuntado en un mensaje lanzado a ERC.

Ya durante la campaña los junteros ofrecieron a los de Rufián que alcanzaran un pacto antes de investir a Sánchez presidente si no transfiere a Cataluña las competencias para celebrar un referéndum sobre la independencia. “Reitero la propuesta que hicimos a ERC”, ha insistido Nogueras. “Las cosas se tienen que empezar a hacer de forma diferente”, ha insistido.

Por su parte, Rufián no ha perdido el tiempo y ya ha dejado claras cuáles serán las exigencias de ERC en una posible investidura de Sánchez: acabar con el déficit fiscal, el traspaso de Rodalies y “que nadie se levante de una mesa de negociación”.

