El Ibex lidera las caídas en Europa ante la amenaza de bloqueo político y repetición electoral

El resultado de este 23-J asusta a los inversores. El panorama es incierto, ningún bloque suma para formar gobierno y esta incertidumbre se refleja en el Ibex-35, que ha comenzado este lunes con caídas superiores al 1,5% y ha perdido todas las subidas logradas la semana pasada ―1,4%―, situándose así en torno a los 9.424 puntos y liderando las bajadas en Europa. Los parqués del Viejo Continente abrían también este lunes con signo negativo, aunque con caídas menos pronunciadas: Milán baja un 0,66%, París, un 0,3; Londres un 0,27 y Francfor el 0,23.

Los bancos y las eléctricas son los que más ceden. En concreto, al inicio de sesión, Sabadell ha liderado los retrocesos con un desplome del 3,74%, seguido de Endesa, que cae un 3%. Caixabank pierde el 2,97%; Unicaja, del 2,73%; Bankinter, del 2,72% y BBVA, del 2,05%. En el lado contrario, las mayores subidas del selectivo español se las anotaban Telefónica, con un crecimiento del 0,51%, y Cellnex Telecom, con un 0,44%.

Bloqueo político tras el 23-J

El escenario más temido por los inversores se ha cumplido. “Un resultado no concluyente y una repetición electoral podrían retrasar los desembolsos de recuperación europeos Next Generation y causar más volatilidad”, advertían en un informe los analistas de Barclays. Y esto es lo que ha sucedido. La suma de PP y Vox no alcanza los 176 escaños necesarios para la mayoría absoluta, mientras que PSOE y Sumar tendrían que pactar con los partidos nacionalistas para revalidar el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero, de momento, todo está en el aire.

A qué empresas beneficia más un gobierno de Sánchez o uno de Feijóo

Dependiendo del partido ganador o de las coaliciones de gobierno que se formen, habrá sectores que se vean beneficiados o perjudicados. Por ejemplo, un ejectuvo del PP beneficiaría a los bancos, a las utilities y a las inmobiliarias. Sin embargo, “quedaría por ver” el margen real que tiene para actuar, aseguraba recientemente Antonio Castelo, analista de iBroker, a Infobae España.

“Si bien los Gobiernos nacionales tienen en sus manos la capacidad de proponer leyes, lo cierto es que los organismos supranacionales, como la Comisión Europea y BCE, están vigilantes para que se cumplan sus normas de disciplina fiscal y financiera”, añadió. Por otro lado, en UBS apuntaron que si PP y Vox gobiernan hay más posibilidades de que se alargue la vida útil de las centrales nucleares y se reduzcan los impuestos a las empresas.

Vista del interior de la bolsa de Madrid y de su principal índice, el IBEX 35. (EFE/ Ana Bornay)

Pero, si finalmente Pedro Sánchez da la sorpresa y sigue cuatro años más en Moncloa, el más beneficiado será el sector turístico y, en concreto, cotizadas como Meliá Hotels o NH Hotel Group. ¿Por qué? Son las que más dependen del plan de recuperación y los fondos de Next Generation y, además, el PSOE aspira a hacer más competitivo y sostenible este sector.

“Tras acordar con Bruselas un paquete de ayudas de hasta 3.400 millones para modernizar las infraestructuras turísticas, el sector espera mejorar sus resultados”, indican desde XTB. TAdemás existe otro factor: una posible regulación más estricta sobre los denominados pisos turístico, que supondría otro catalizador positivo para estas empresas.

