Mapa | Los resultados de las elecciones generales del 23-J en España, pueblo a pueblo

Los vocales de una mesa electoral recuentan los votos en Ronda, España. 23 julio 2023. (REUTERS/Jon Nazca)

Este domingo 23 de julio, España ha decidido la nueva composición de las Cortes Generales. Alrededor de 40 millones de españoles han acudido a votar en los colegios, a unas elecciones generales claves para el futuro del país. A las 20:00 h han cerrado los colegios, dando lugar al inicio del escrutinio.

El recuento de los votos dirimirá quién de los cuatro candidatos principales accede a la Moncloa: Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Yolanda Díaz (Sumar) y Santiago Abascal (Vox).

El recuento de los votos ha ido avanzando a una gran velocidad. En este punto, con un escrutinio finalizado el bloque de la derecha no suma y se queda lejos de firmar la mayoría absoluta de los 176 escaños. El PSOE resiste y aumenta su presencia en el hemiciclo con dos representantes más. Vox mantendría la tercera posición con 33 diputados, sin embargo, el batazo que se da la ultraderecha supone una diferencia sustancial con los resultados obtenidos por sus colegas europeos. En Vox sabían que iban a retroceder pero confiaban en poder articular una mayoría alternativa a Pedro Sánchez. Sumar lograría más de 30 diputados y, a persar de retroceder, Yolanda Díaz ha conseguido más votos que Pablo Iglesias en 2019.

EhBildu mejora sus resultados, el PNV ya no es la fuerza mayoritaria de Euskadi en Madrid. En Cataluña, la derecha independentista logra ser decisiva. Si Junts per Catalunya no se abstiene en segunda vuelta, Pedro Sánchez no podrá ser presidente del Gobierno. ERC retrocede a la tercera posición en Cataluña y empata en escaños con la formación liderada por Carles Puigdemont.

La participación ha aumentado con respecto a la última cita electoral de 2019. Hace cuatro años la participación fue del 66.23%, hoy el dato de votantes ha aumentado en más de 3 puntos, firmando un 70.15%.

