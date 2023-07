El jefe de Alonso ya reconoce abiertamente la crisis de Aston Martin

Fernando Alonso en el GP de Hungría (REUTERS/Marton Monus)

Aston Martin no es el equipo que fue a principios de curso. A pesar de los seis podios en once carreras cosechados por Fernando Alonso, los tres pinchazos consecutivos en Austria, Gran Bretaña y Hungría dejan a las claras que ser la primera alternativa tras Red Bull es cosa del pasado. La mejoría de escuderías como McLaren y Mercedes contrasta con el paso atrás en el campeonato de los verdes y también de Ferrari: la competencia es mucho mayor que en marzo y el nuevo escenario en el que los británicos no están abonados a todos y cada uno de los podios (o casi) ha dejado de ser anecdótico.

La mayor evidencia de que la situación no es circunstancial es que desde el nuevo equipo de Alonso exponen con claridad, en estos momentos, el bajón. Y no precisamente un cualquiera: el jefe de Aston Martin, Mike Krack, ha hablado en términos muy realistas sobre el descenso en el rendimiento de los suyos tras un noveno puesto para el bicampeón del mundo español y un décimo para Lance Stroll en el Gran Premio de Hungría.

“No hay manera de esconderse”

“El resultado es decepcionante, pero también es un baño de realidad. Llevamos un par de carreras en las que creíamos que era específico de la pista y creíamos que podíamos ser rápidos aquí y no lo hemos sido”, ha tenido que conceder Krack en los micrófonos de DAZN tras una prueba en la que Aston Martin ha rodado muy lejos de las posiciones de honor.

Mike Krack, jefe de Aston Martin (REUTERS/Leonhard Foeger)

El jefe de Alonso ha sido aún más crítico: “Eso demuestra que no estamos donde estábamos. Otros equipos nos han pasado. Este es el terreno que tenemos que recuperar y no hay manera de esconderse, hay que mejorar el coche”. “Creo que otra gente ha desarrollado más rápido que nosotros. A principios de temporada, dije que estamos compitiendo con equipos muy fuertes en la carrera del desarrollo y no somos suficientemente rápidos. Tenemos que mejorar en este aspecto para poder recuperar posiciones de nuevo”, añade.

Aunque el mejor piloto de Aston Martin ya ha reconocido que 2024 está muy presente, Krack insiste: “No miramos al 24, tenemos que elevar nuestro nivel con este coche [...] Tenemos que trabajar duro para volver a alcanzar a algunos coches que están por delante”. Considera que tanto Alonso como Stroll “necesitan mejor coche” y que se trabajará “duro para hacerlo”.

Alonso tampoco se conforma

El por ahora tercer mejor clasificado de la F1 ha tildado de “carrera un poco solitaria” su actuación en Hungaroring, donde consiguió su primera victoria en el Gran Circo hace 20 años. “No teníamos mucho ritmo para atacar a los coches de delante. Tampoco teníamos grandes rivales por detrás. He intentado llegar al máximo, pero nos faltaban siempre esas tres o cuatro décimas para poner en apuros a George (Russell) o a Carlos (Sainz) delante [...] Los dos coches en los puntos, pero, lógicamente, menos puntos de los que queríamos en un principio”, ha tenido que resignarse Alonso.

Fernando Alonso en Hungría (REUTERS/Bernadett Szabo)

“Seguramente hemos caído en rendimiento. No hay duda de que estamos sufriendo estas últimas carreras, así que estamos trabajando duro. Es momento de apretar los dientes, de estar concentrados, de intentar entender todo lo que está pasando en el coche: lo bueno que teníamos a principio de año que no está, lo que hayamos podido mejorar intentar retenerlo... Y, bueno, mejorar el coche. Se va a cumplir ahora el ecuador del campeonato. La primera parte yo creo que ha sido sobresaliente. A pesar de estas últimas dos carreras que han sido ‘regus’. Ahora queda la segunda, que intentaremos enderezarla de alguna manera en las próximas carreras”, completaba el de Oviedo.

