Alonso admite que Aston Martin piensa en 2024 “desde hace varios meses” y carga contra la nueva clasificación: “Horroroso”

El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que saldrá octavo este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial, declaró a EFE en Hungaroring, el circuito en el que logró -hace casi 20 años- la primera de sus 32 victorias, que “no” le “molesta nada” arrancar desde ese puesto, porque “este año es un regalo todo lo que está pasando”.

“No me molesta nada. Este año es un regalo todo lo que está pasando. El año pasado, o estos años atrás, soñaba con hacer un podio. Llevamos seis en diez carreras y voy tercero en el Mundial; y cada carrera es un regalo”, indicó a EFE este sábado en la zona mixta de Hungaroring el doble campeón mundial asturiano, en una segunda juventud a una semana de cumplir 42 años.

“Llevamos pensando en 2024 desde hace varios meses. Recuerdo en Barcelona (en Montmeló, sede del Gran Premio de España), cuando me preguntaban que por qué no había atacado a (Lance) Stroll (su compañero canadiense); que esos dos puntos podían ser importantes al final del campeonato”, recordó Fernando. “Me da igual”, recalcó.

“Este año ya sé que voy a acabar cuarto, quinto o tercero; me da igual. Es más importante empezar bien 2024 y tener opciones de tener un coche fuerte, como tuvimos este año a principios de temporada”, respondió a EFE el genial piloto asturiano, que cuenta 104 podios en la categoría reina. “Entonces, si este año cambian los neumáticos, nos viene bien: para aprender y para intentar conocerlos mejor”, dijo. “Son los mismos para todos. Pero si nos venían mal a nosotros y bien a otros; hay que entender lo que hacen ellos y tratarlos de la mejor manera posible”, indicó a EFE, en el circuito de las afueras de la bella capital húngara, el nuevo capitán de Aston Martin.

“Algunos equipos han perdido”

En referencia a los sorprendentes Alfa Romeo del chino Guanyu Zhou -que arranca quinto- y del finlandés Valtteri Bottas -séptimo en parrilla- Alonso opinó que “no han adelantado a nadie; simplemente han hecho una buena crono aquí”. “Nosotros tenemos que mejorar”, afirmó el campeón español. “Es fácil ver los documentos de los jueves, que especifican las mejoras que ha traído cada uno; y ahí comprobaremos que nosotros somos de los que menos han traído. Tenemos que crecer como equipo; no sólo en pista, sino también en la fábrica”, apuntó.

“Sin poner ninguna excusa, Red Bull tampoco puede estar muy contento, porque, después de hacer primero y segundo en todos los entrenamientos libres, calificaciones y carreras, llega Silverstone y sólo están tres segundos por delante de (Lando) Norris (inglés, de McLaren)”, comentó. “Aquí no han sido primeros en ningún entrenamiento; y ahora no hacen ni la ‘pole’. Y ‘Checo’ lucha por estar entre los primeros diez. Algunos equipos han perdido”, explicó Alonso este sábado en Hungría.

“Cuando cambias la altura de la red, la altura de la canasta o la pelota de fútbol a mitad de campeonato, siempre es una cosa que no es bonita”, opinó el de Oviedo, que acabó admitiendo que el nuevo formato de fin de semana le “ha parecido muy mal”. “El formato me ha parecido muy mal. Horroroso. No creo que el espectador haya tenido una calificación diferente; ha sido igual que todas. Pero el no haber tenido neumáticos para los entrenamientos libres ha sido una desventaja para el show. Para nosotros, no. Nosotros nos quedamos en el garaje”, dijo. “Pero si pagas 300, 400 o 500 euros y los coches no ruedan... está bien para (reducir) la contaminación; pero igual no tanto para el público”, manifestó Alonso después de la calificación para el Gran Premio de Hungría.

