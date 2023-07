De Mario Casas a María Pombo: los famosos ejercen su derecho al voto este 23-J

Te puede interesar: Elecciones generales del 23-J, en directo | Feijóo da las gracias a Correos tras votar: “Nos jugamos el modelo de país y tener un gobierno fuerte”

Mario Casas votando este domingo 23 de julio. (Instagram)

Pese a lo complicado de la fecha, en pleno verano y con mil planes que hacer, millones de ciudadanos están llamados a acudir a sus colegios electorales para ejercer su derecho al voto y elegir al que será el nuevo presidente de España durante los próximos cuatro años. Si bien todos los comicios son importantes, el de este 23-J parace tener una especial relevancia y es que se estima que habrá récord de participación, al igual que ha sucedido al menos con los votos emitidos por correo.

Así se ha notado desde primera hora de la mañana. No solo han sido madrugadores los líderes de los principales partidos políticos, también una gran cantidad de anónimos y de rostros conocidos. Estos últimos, conscientes de la gran repercusión que tienen, han aprovechado sus redes sociales para mostrar el momento de su voto y, de paso, pedir a sus seguidores que sigan su ejemplo.

Paula Echevarría

La actriz ya llevaba varias horas publicado mensajes que animaban a votar, por lo que no ha sorprendido que haya sido madrugadora y haya acudido a su colegio en las primeras horas de la mañana. Lejos de mostrar el momento exacto, Paula Echevarría ha aprovechado el trayecto en coche para demostrar que es una mujer previsora y con las ideas claras, pues tenía los dos sobres preparados de antemano.

Mario Casas

Pese a su gorra, las gafas de sol y el atuendo deportivo, Mario Casas no ha pasado desapercibido cuando ha acudido a votar. El actor ha querido compartir con sus más de 7,1 millones de followers el momento exacto y ha subido un vídeo en el que, DNI en mano, se le ve echando uno de los sobres. Poco después compartía una nueva storie en la que desvelaba el motivo de su look: solo había hecho un parón en su entrenamiento.

Malena Costa

En la lista de tareas de la modelo para este domingo 23 de julio estaba ir a votar y lo ha hecho bien pronto para poder tener el resto del día libre. Al residir en Mallorca, sus sobres de diputados y senadores estaban escritos en castellano y ma

Dafne Fernández

“Tu voto cuenta”. Ese es el mensaje que la actriz Dafne Fernández ha querido transmitir a sus más de 300 mil seguidores, a quienes poco antes mostraba que estaba pasando unos días de descanso lejos de la gran ciudad tras terminar el rodaje de Cuatro estrellas.

María Pombo

La jornada ha comenzado ajetreada para la influencer, que antes de votar tenía una cita médica. Pese a ser domingo, María Pombo ha acudido a un hospital público en el que se ha hecho una resonancia magnética cuyos resultados conocerá en unos días. Terminada la prueba, ha puesto rumbo a su colegio electoral, donde ha votado antes de volver a casa.

Jon Kortajarena

El modelo no ha querido compartir el momento sobre, sino que ha optado por mandar un mensaje a través de su camiseta. “Change climate change” -el cambio climático cambia-, se puede leer en la misma, con la que ha dejado claro su perspectiva sobre este asunto que tanta polémica ha despertado en la campaña electoral.

Vicky Martín Berrocal

“¡Ya hemos votado!”, ha escrito la diseñadora en su última publicación, en la que aparece acompañada de su hija, Alba Díaz. Madre e hija han aprovechado la mañana para hacer el trámite juntas y es que siempre que pueden sus planes son en común.

Fiona Ferrer

Los planes veraniegos no son una excusa para no ir a votar, tal y como ha demostrado Fiona, que ha hecho una pausa en sus vacaciones. Unas horas antes compartía una publicación a bordo de un avión junto a la que escribía: “Hoy vota lo que te dé la gana, pero vota. Rumbo a casa para formar parte de un día histórico. La suerte no llega, se busca y se trabaja. Quejarse sin poner remedio es lo mismo a no hacer nada”.

Pablo Rivero

Una súplica -”voten”- acompaña a la storie del actor de Cuéntame cómo pasó, que ha dejado claro lo importante que es para él este día y es que siempre ha destacado por tener una gran responsabilidad social.

Soraya Sáenz de Santamaría

Ir a votar y encontrarte a Soraya Sáenz de Santamaría en una de las mesas electorales #23J pic.twitter.com/0vkFbiuBvr — María Becerril (@mariabecerril) July 23, 2023

La vicepresidenta del Gobierno ha tenido un rol muy diferente y más importante este 23 de julio. La que fuera política del Partido Popular ha tenido que formar parte de una mesa electoral, tal y como ha desvelado la periodista María Becerril en su perfil de Twitter. “Ir a votar y encontrarte a Soraya Sáenz de Santamaría en una de las mesas electorales”, ha escrito junto a una imagen en la que se puede ver a la susodicha.

